Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой

9 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
9 апреля 2023
Экс-ведущий популярной некогда программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев имел приятельские отношения и вёл дружбу со многими артистками кино и театра. В интервью Светлане Бондарчук Александр поделился воспоминаниями о Майе Плисецкой и Людмиле Гурченко, не забыв упомянуть принципы и пристрастия артисток в области моды и стиля.

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой
фото: Александр Васильев

О Майе Плисецкой

«Много лет меня связывали дружеские отношения с Майей Михайловной Плисецкой, которая была для меня символом женственности, стильности и работоспособности - ведь эта женщина танцевала до 80 лет. Конечно, в этом возрасте уже трудно танцевать так, как в 25, но тем не менее, она выходила на сцену, делала движения и собирала залы.
Она очень любила Пьера Кардена и считала, что гениальнее нет дизайнера. Он всегда бесплатно её одевал. И я спрашивал у неё: «Почему вы любите Пьера?» Она ответила: «Он подарил женщинам самое главное: чёрные колготки и водолазку, без них никто не живёт». И это реально так. Все носят, я не знаю женщину, у которой не было бы чёрных колготок.

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой
фото: Александр Васильев и Майя Плисейцкая

Она была очень строгая, сдержанная в дружбе. Легка на подъём. Много гастролировала, очень много отвечала на поздравления, на бесконечные цветы и дары. Она была в трудных отношениях со своей семьёй. У неё была жива и мама, и тётя. И у них были нелёгкие отношения. И меня она называла всё время миротворцем, потому что я старался их помирить. Я говорил, например: «У вашей тёти сегодня 90-летие, по-моему, пора её поздравить». Она говорила: «Вот вы и поздравьте от меня». Я говорил: «Нет, я поздравлю, но тётя хочет от вас услышать поздравление. Дать вам телефончик?» «Ну ладно, Саша, так и быть». Это ей было всё непросто.

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой
фото: Майя Плисецкая и Пьер Карден

Она была очень избирательна в еде, не ела что попало, очень любила овощи и у неё был даже свой парник в Литве. Она выращивала огурчики и помидорчики. Мало кто знает, что у неё были огромные собаки, они жили только в Литве. Это были огромные овчарки, они были врагами всех, кроме Плисецкой. И у неё были лебеди в пруду в Литве, которые её тоже обожали. Может быть, они чувствовали её сущность? Она обожала плавать в озере, у неё было личное озеро на даче в Литве. И над ней постоянно летал вертолет с туристами. Продавали такую опцию: посмотрите как плавает Майя Плисецкая. Она так была недовольна, когда он жужжал».

О Людмиле Гурченко

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой

«С Майей Плисецкой я был знаком гораздо ближе, потому что я бывал у неё дома, и она бывала у меня дома. Это другой тип отношений. А с Гурченко я был вместе в телепрограммах, и она у меня снималась на канале «Культура». Она была женщина безумного юмора, великолепной оценки, с лёгким харьковским акцентом, которая посвятила столько лет переделке одежды. Она любила только один фасон: плечики, пышные рукавчики и узкая талия. И она без конца отпарывала рукава от одного, делала их буфчатыми и пришивала к другому. Ей нравилось, когда полочка и спинка одного цвета, а рукава контрастные. У неё было море париков, они были сделаны на Мосфильме талантливой гримёршей из натуральных волос».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Дарья Логич   9.04.2023 - 13:21
Если честно, даже не представляю себе, как тяжело иногда жить известной личностью. Все хотят знать о тебе все и считают, что можно вторгаться в твою личную жизнь читать далее>>
№ 2
Pumpkin   9.04.2023 - 13:14
Ой, Васильев еще жив - даже вон интервью дает, неожиданно! но вообще конечно интересные рассуждения у него есть! читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   9.04.2023 - 13:11
Боже мой, какой ужас - продавать полеты над плавающей звездой? Во-первых, кому в голову придет такое купить, на что там смотреть? Человек просто отдыхает, зачем вторгаться в его пространство? читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
воспоминаниястиль
персоны
Светлана БондарчукАлександр Васильев (XIV)Людмила ГурченкоМайя Плисецкая

фотографии >>
«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой фотографии
«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой фотографии
«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой фотографии
«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Волков
9 апреля ушёл из жизни актёр Вадим Волков.
Елена Шульман
9 апреля погибла в ДТП актриса Елена Шульман.
Витас Эйзенах
8 апреля ушёл из жизни актёр Витас Эйзенах.
Мурад Раджабов
8 апреля ушёл из жизни актёр Мурад Раджабов.
Александр Алексеев-Негреба
7 апреля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев-Негреба.

День рождения >>

Бронюс Бабкаускас
Адольф Ильин
Елена Кондулайнен
Владимир Крылов
Альгис Матулёнис
Иван Мацкевич
Эрнст Романов
Всеволод Сафонов
Денис Яковлев
Жан-Поль Бельмондо
Джан Мария Волонте
Тейлор Китч
Деннис Куэйд
Лейтон Мистэр
Кристен Стюарт
Эль Фаннинг
все родившиеся 9 апреля >>

Афиша кино >>

Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
Очень большая любовь
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Главная тема
«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен