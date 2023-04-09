«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой

Экс-ведущий популярной некогда программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев имел приятельские отношения и вёл дружбу со многими артистками кино и театра. В интервью Светлане Бондарчук Александр поделился воспоминаниями о Майе Плисецкой и Людмиле Гурченко, не забыв упомянуть принципы и пристрастия артисток в области моды и стиля.
фото: Александр Васильев
О Майе Плисецкой
«Много лет меня связывали дружеские отношения с Майей Михайловной Плисецкой, которая была для меня символом женственности, стильности и работоспособности - ведь эта женщина танцевала до 80 лет. Конечно, в этом возрасте уже трудно танцевать так, как в 25, но тем не менее, она выходила на сцену, делала движения и собирала залы.
Она очень любила Пьера Кардена и считала, что гениальнее нет дизайнера. Он всегда бесплатно её одевал. И я спрашивал у неё: «Почему вы любите Пьера?» Она ответила: «Он подарил женщинам самое главное: чёрные колготки и водолазку, без них никто не живёт». И это реально так. Все носят, я не знаю женщину, у которой не было бы чёрных колготок.
фото: Александр Васильев и Майя Плисейцкая
Она была очень строгая, сдержанная в дружбе. Легка на подъём. Много гастролировала, очень много отвечала на поздравления, на бесконечные цветы и дары. Она была в трудных отношениях со своей семьёй. У неё была жива и мама, и тётя. И у них были нелёгкие отношения. И меня она называла всё время миротворцем, потому что я старался их помирить. Я говорил, например: «У вашей тёти сегодня 90-летие, по-моему, пора её поздравить». Она говорила: «Вот вы и поздравьте от меня». Я говорил: «Нет, я поздравлю, но тётя хочет от вас услышать поздравление. Дать вам телефончик?» «Ну ладно, Саша, так и быть». Это ей было всё непросто.
фото: Майя Плисецкая и Пьер Карден
Она была очень избирательна в еде, не ела что попало, очень любила овощи и у неё был даже свой парник в Литве. Она выращивала огурчики и помидорчики. Мало кто знает, что у неё были огромные собаки, они жили только в Литве. Это были огромные овчарки, они были врагами всех, кроме Плисецкой. И у неё были лебеди в пруду в Литве, которые её тоже обожали. Может быть, они чувствовали её сущность? Она обожала плавать в озере, у неё было личное озеро на даче в Литве. И над ней постоянно летал вертолет с туристами. Продавали такую опцию: посмотрите как плавает Майя Плисецкая. Она так была недовольна, когда он жужжал».
О Людмиле Гурченко
«С Майей Плисецкой я был знаком гораздо ближе, потому что я бывал у неё дома, и она бывала у меня дома. Это другой тип отношений. А с Гурченко я был вместе в телепрограммах, и она у меня снималась на канале «Культура». Она была женщина безумного юмора, великолепной оценки, с лёгким харьковским акцентом, которая посвятила столько лет переделке одежды. Она любила только один фасон: плечики, пышные рукавчики и узкая талия. И она без конца отпарывала рукава от одного, делала их буфчатыми и пришивала к другому. Ей нравилось, когда полочка и спинка одного цвета, а рукава контрастные. У неё было море париков, они были сделаны на Мосфильме талантливой гримёршей из натуральных волос».
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