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«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей

9 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
9 апреля 2023
В марте 2022 года Скарлетт Йоханссон представила свою линию косметики для ухода за кожей лица «The Outset». Необходимость продвигать свой продукт требует присутствия в соцсетях, но личных аккаунтов у актрисы нет. В интервью с ведущими подкаста «The Skinny Confidential Him & Her Podcast» Скарлетт объяснила свой отказ от соцсетей чрезмерной уязвимостью. А также довольно точно описала механизм губительного влияния соцсетей на сознание.

«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей

«Честно говоря, я слишком ранимая для соцсетей, моё эго очень хрупкое. Я слишком нежный цветок. В моей жизни и так хватает тревоги. Не могу.
Однажды у меня был аккаунт в [запрещённая в России соцсеть, где люди пытаются с помощью изображений создать лучшую версию своей жизни] и я продержалась три дня. Я начала понимать, что трачу по 20 минут на разглядывание фотографий какого-то незнакомого мне человека, который когда-то работал с моим другом. И теперь я знаю о том, что у него есть питбуль, две дочери и они живут в Бёрбенке. И потратив 17 минут своего времени, я начинала чувствовать, что теперь мне следует тоже переехать в Калифорнию, купить такую же собаку и изменить свою жизнь полностью, потому что я как будто бы пропускаю какую-то удивительную жизнь, которой уже живёт вот этот человек. Нет. Я не могу так».
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«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей фотографии
«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей фотографии
«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей фотографии
«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей фотографии
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