Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России

Актёр Драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов
, порезавший вены на сцене в знак протеста
, покинул Россию. Об этом он сообщил «Соте»
.
Страна, в которой находится актёр, не раскрывается. По словам Шувалова, в России ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. Шувалов также рассказал, что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев
встречался с ним год назад и предлагал поддержать cпeцoпepaцию в обмен на благополучную карьеру. Актёр отказал, после чего фактически лишился занятости в театре. Также за Шуваловым, по его словам, была установлена слежка. Решение о помещение в психиатрическую больницу, по словам Шувалова, было принято для того, чтобы не заводить на него уголовного дела и создать иллюзию полной лояльности региона власти.
Конфликт в труппе, из-за которого Шувалов предпринял попытку самоубийства, начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого
сняли с должности год назад и назначали на его место Вячеслава Дьяченко
. В одном из интервью новый худрук заявлял
, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными. Актёры требовали от него извинений и просили вернуть на пост Левицкого.
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