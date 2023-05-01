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Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России

1 мая
2023 год

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1 мая 2023
Актёр Драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов, порезавший вены на сцене в знак протеста, покинул Россию. Об этом он сообщил «Соте».

Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России

Страна, в которой находится актёр, не раскрывается. По словам Шувалова, в России ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. Шувалов также рассказал, что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев встречался с ним год назад и предлагал поддержать cпeцoпepaцию в обмен на благополучную карьеру. Актёр отказал, после чего фактически лишился занятости в театре. Также за Шуваловым, по его словам, была установлена слежка. Решение о помещение в психиатрическую больницу, по словам Шувалова, было принято для того, чтобы не заводить на него уголовного дела и создать иллюзию полной лояльности региона власти.

Конфликт в труппе, из-за которого Шувалов предпринял попытку самоубийства, начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад и назначали на его место Вячеслава Дьяченко. В одном из интервью новый худрук заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными. Актёры требовали от него извинений и просили вернуть на пост Левицкого.
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№ 2
Вилли Разумовский   1.05.2023 - 19:15
В районе метро "Алма-Атинская" рыжая дворняга украла сегодня у гастарбайтера еще теплый чебурек. Вот это новость, сюжет и драма. А отъезд кукушки какого-то эпизодника в либеральный адок вообще... читать далее>>
№ 1
irbis077   1.05.2023 - 18:48
Да и хрен на него.Кому он нужен, что бы за ним следить. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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