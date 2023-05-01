Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста

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1 мая Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России По словам актёра, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу

30 апреля «Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино Актёр считает, что деньги на полёт в космос были потрачены не зря

30 апреля Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса Актёр поделился идеей сюжета