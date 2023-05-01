Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста

1 мая
2023 год

Лайфстайл >>
1 мая 2023
Британский комик Джон Оливер в воскресном выпуске Last Week Tonight рассказал о прошедшем пятичасовом мотивационном семинаре Мэтью Макконахи под названием «Искусство жить».

Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста

24 апреля Макконахи организовал бесплатный онлайн-семинар, который посетило 2 миллиона зрителей. Среди приглашённых гостей были Тони Роббинс, известный лайф-коуч, Дин Грациози, Мари Форлео о другие. Оказалось, что этот бесплатный вебинар был организован в рамках предстоящего курса «Roadtrip: The Highway to More», стоимость которого составляет 497 долларов. Во время вебинара Макконахи играл на бонго, рассказывал о своей карьере и давал жизненные советы.

Джон Оливер высмеял актёра, показав отрывок из вебинара, на котором Макконахи поделился личной историей: «В 1999 году мне приснился сон: я обнажённый плыву по реке, вокруг акулы, пираньи и крокодилы. Вдоль реки выстроились африканские племена. Каждый держал щит и копьё. И это был не кошмар. Я знаю, что мой сон может содержать довольно неоднозначные расовые образы. Но скажет ли это о том, что в конце я эякулировал», – рассказал актёр. Комик резюмировал отрывок шуткой: «Я не уверен, какой урок вы должны извлечь из этого, кроме того, что если вы решите принимать наркотики с Мэтью Макконахи, то вы погибните».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
деньги
персоны
Мэттью Макконахи

фотографии >>
Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста фотографии
Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста фотографии
Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста фотографии
Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Демуров
30 апреля ушёл из жизни актёр Георгий Демуров.
Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.

День рождения >>

Нина Архипова
Галина Безрук
Александр Борисов
Денис Зайцев
Денис Косяков
Степан Рожнов
Юрий Толубеев
Светлана Устинова
Фёдор Хитрук
Виталий Шаповалов
Николас Браун
Даниэль Дарьё
Джеймс Бадж Дейл
Джейми Дорнан
Станислав Микульский
Тадеуш Хук
Иоанна Щепковская
все родившиеся 1 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен