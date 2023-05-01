Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста

Британский комик Джон Оливер
в воскресном выпуске Last Week Tonight рассказал
о прошедшем пятичасовом мотивационном семинаре Мэтью Макконахи
под названием «Искусство жить».
24 апреля Макконахи организовал бесплатный онлайн-семинар, который посетило 2 миллиона зрителей. Среди приглашённых гостей были Тони Роббинс
, известный лайф-коуч, Дин Грациози
, Мари Форлео
о другие. Оказалось, что этот бесплатный вебинар был организован в рамках предстоящего курса «Roadtrip: The Highway to More», стоимость которого составляет 497 долларов. Во время вебинара Макконахи играл на бонго, рассказывал о своей карьере и давал жизненные советы.
Джон Оливер высмеял актёра, показав отрывок из вебинара, на котором Макконахи поделился личной историей: «В 1999 году мне приснился сон: я обнажённый плыву по реке, вокруг акулы, пираньи и крокодилы. Вдоль реки выстроились африканские племена. Каждый держал щит и копьё. И это был не кошмар. Я знаю, что мой сон может содержать довольно неоднозначные расовые образы. Но скажет ли это о том, что в конце я эякулировал»
, – рассказал актёр. Комик резюмировал отрывок шуткой: «Я не уверен, какой урок вы должны извлечь из этого, кроме того, что если вы решите принимать наркотики с Мэтью Макконахи, то вы погибните»
.
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