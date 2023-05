Продать воздух: Мэтью Макконахи анонсировал курс личностного роста

Британский комикв воскресном выпуске Last Week Tonight рассказал о прошедшем пятичасовом мотивационном семинаре Мэтью Макконахи под названием «Искусство жить».24 апреля Макконахи организовал бесплатный онлайн-семинар, который посетило 2 миллиона зрителей. Среди приглашённых гостей были, известный лайф-коуч,о другие. Оказалось, что этот бесплатный вебинар был организован в рамках предстоящего курса «Roadtrip: The Highway to More», стоимость которого составляет 497 долларов. Во время вебинара Макконахи играл на бонго, рассказывал о своей карьере и давал жизненные советы.Джон Оливер высмеял актёра, показав отрывок из вебинара, на котором Макконахи поделился личной историей:, – рассказал актёр. Комик резюмировал отрывок шуткой: