Мэттью Лоуренс рассказал, что не получил роль в фильме Marvel из-за отказа раздеться

анонс

Участие будет стоит около 500 долларов

По словам актёра, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу

Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России

30 апреля

«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино

Актёр считает, что деньги на полёт в космос были потрачены не зря