Мэттью Лоуренс рассказал, что не получил роль в фильме Marvel из-за отказа раздеться

Мэттью Лоуренсстал гостем подкаста «Brotherly Love» и рассказал о том, как подвергся домогательствам со стороны оскароносного голливудского режиссёра, чьё имя он не назвал. Мэттью лишился роли в новом фильме Marvel из-за того, что отказался раздеться перед ним.
Пробы на роль проходили в отеле: «Я зашёл в номер, где увидел его в одном халате. Он попросил меня раздеться, чтобы сделать полароидные фотографии, и добавил, что если я сделаю всё правильно, то буду следующим персонажем Marvel», – сказал Лоуренс. Актёр добавил, что агентство, в котором он состоял, в конечном итоге его уволило, потому что он вышел из гостиничного номера и не стал выполнять требование режиссёра.
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