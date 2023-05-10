«Когда тебя отвергают - это очень болезненно»: Олеся Железняк о пробах на роль Фаины Раневской

Несмотря на 20-летний стаж работы в кино и театре в фильмографии Железняк только одна главная роль - в прославившей её комедии «Ландыш серебристый». Все последующие киноработы укрепляли за актрисой статус актрисы второго плана и эпизода. Актриса много лет входит в труппу театра Ленком, но и там до кончины Марка Захарова у неё было не много работы. Поэтому Железняк прославилась как актриса антрепризы. Однако в интервью Меньшовой Олеся призналась, что испытывает комплекс из-за отсутствия заметных ролей в кино.
«У меня, на самом деле, большой комплекс из-за того, что я не снимаюсь в кино. Но я со временем даже и это для себя объяснила и поняла, почему так складывается. Потому что это проявление моей гордыни - желание сниматься в кино. Потому что у меня есть работа театральная, но я хочу, чтобы зрители узнали меня в другой ипостаси - мои нюансы, мой взгляд, мой крупный план. И это, я так думаю, делает из меня раба, который очень этого хочет. На самом деле, в жизни ничего не надо очень хотеть. Потому что ничего не надо делать изо всех сил».
«Я очень хотела эту роль. Но я уже знаю, что когда я очень хочу, ничего не бывает, и я себя настраивала на то, чтобы этого сильно не желать. Человек так устроен, что худшая его часть ждёт какой-то сатисфакции, развязки в свою пользу. Но это всё такой эгоизм. Когда роль досталась не мне, я уже так себя настроила на то, чтобы желать [создателям фильма] лучшего, ну чтобы оставаться человеком. От того, что тебе не дали, вовсе не означает, что тот, кому дали - плохой.
Пробы были, я несколько раз на них ходила, и мне казалось, что они даже хотели, чтобы я сыграла. Но не случилось. И я очень переживала. Это даже для меня была такая рана душевная. Это как с любовью - когда тебя отвергают, это очень болезненно. Наша профессия строится на том, что ты должен нравиться. А тут тебя не взяли. И ты становишься тем самым ребёнком, которого отвергли, нелюбимым. Это буквально так работает, тут отключается сознание и разум. Ты грустишь, горюешь, у тебя беда».
Олеся призналась, что кинопробы редко срабатывают в её пользу. «Меня редко с проб берут. Я прихожу, человек смотрит на меня, я понимаю, что, в принципе, уже можно не пробоваться. И он понимает, что ему придётся мне какие-то слова говорить. Мы оба это понимаем. И вот что меня мучает - почему мне не хватает смелости в такой момент уйти сразу? Сказать: «Здравствуйте, я всё увидела, до свидания». Да я не умею себя подать. А берут меня обычно те, кто меня уже знает, кто меня видел и полюбил».
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