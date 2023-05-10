«Я невеста»: Валерия Ланская объявила о помолвке

В декабре прошлого года 36-летняя Валерия Ланская объявила о разводе с режиссёром Стасом Ивановым, с которым актриса прожила в браке семь лет и воспитывает сына Артемия. Объявление о разводе актриса сделала на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», на которую она пришла в компании нового возлюбленного, 32-летнего артиста Московского Театра ОпереттыЭдгара Голосного.
фото: Эдгар Голосной и Валерия Ланская
В январском интервью изданию «7 Дней» Валерия рассказала, что сохранила добрые отношения с бывшим мужем: «К этому серьёзному решению пришли вместе. И после развода, через некоторое время уже каждый из нас обрёл новое счастье. Сейчас у меня в жизни началась новая страница. Эдгара я знаю давно. Мы познакомились девять лет назад в мюзикле «Граф Орлов». Я любима и люблю!»
фото: Валерия Ланская и Эдгар Голосной
Валерия и Эдгар решили не затягивать стадию сожительства и связать себя узами законного брака. 7 мая Эдгар сделал Валерии предложение, о чём актриса сообщила в соцсетях.
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