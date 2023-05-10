«Я невеста»: Валерия Ланская объявила о помолвке

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79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

После смены руководства в театре у актрисы появились новые роли

«Он старался строить репертуар для дочери»: Олеся Железняк о Ленкоме под руководством Марка Захарова

10 мая

«Когда тебя отвергают - это очень болезненно»: Олеся Железняк о пробах на роль Фаины Раневской

Актриса призналась, что ей не везёт с кинопробами