79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

По случаю выхода своего нового фильма «Уикенд с батей» 79-летний Роберт Де Ниро согласился пообщаться с изданием «ET Canada» о радостях и сложностях отцовства. В этой-то беседе и всплыла прекрасная во всех отношениях новость: когда репортёр упомянул шестерых детей актёра, Де Ниро поспешил сообщить ему, что эти данные устарели. «Вообще-то семь. У меня недавно родился ребёнок».
СМИ бросились к представителям актёра за разъяснениями, но те лишь подтвердили слова Роберта, оставив в тайне личность матери, а также пол и имя ребёнка. Де Ниро был женат всего дважды. В браке с Дайэнн Эбботт родились 56-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль, в браке с Грейс Хайтауэр - 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. У актёра также есть 27-летние близнецы Аарон и Джулиан от бывшей подружки Туки Смит.
фото: Джулиан Генри Де Ниро
фото: Дрена и Рафаэль Де Ниро
фото: Эллиот Де Ниро
Согласно догадкам американских таблоидов, новой пассией актёра и матерью его седьмого ребёнка может быть тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актёр познакомился в 2015 году на съёмках фильма «Стажёр». Слухи об их романе поползли по заголовкам в 2021 году, когда стало известно, что Тиффани и Роберт вместе отпраздновали день рождения актёра во Франции. Следующий совместный вояж пара совершила в Испанию. А недавно беременная Тиффани попала в объектив папарацци. Остальное - дедукция.
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