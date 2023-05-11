Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов

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«Он старался строить репертуар для дочери»: Олеся Железняк о Ленкоме под руководством Марка Захарова После смены руководства в театре у актрисы появились новые роли

Не стало актера Сергея Дрейдена Ему был 81 год

Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» В психологическом триллере также снимаются Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин