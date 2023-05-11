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Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов

11 мая
2023 год

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11 мая 2023

Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов. Дополненный список был опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов

Основанием для включения граждан в список являются «сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности». По закону они лишаются возможности пользоваться банковскими услугами: им разрешено снимать только 10 тысяч рублей на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода в месяц, проводить операции на получение социальных выплат, а также на уплату налогов или штрафов.

9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за «ряда заявлений, направленных против России». Позже, 13 января, Минюст признал актёра иноагентом.

*Признан иноагентом
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Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов фотографии
Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов фотографии
Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов фотографии
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