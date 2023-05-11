Артура Смольянинова
* включили в перечень террористов и экстремистов. Дополненный список был опубликован на сайте Росфинмониторинга.
Основанием для включения граждан в список являются «сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности». По закону они лишаются возможности пользоваться банковскими услугами: им разрешено снимать только 10 тысяч рублей на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода в месяц, проводить операции на получение социальных выплат, а также на уплату налогов или штрафов.
9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за «ряда заявлений, направленных против России». Позже, 13 января, Минюст признал
актёра иноагентом.
*Признан иноагентом
обсуждение >>