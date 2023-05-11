«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук

Во время выступления Розенбаум сравнил спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» с фильмом Веры Глаголевой«Одна война» о женщинах, родивших детей от немецкий оккупантов: «Я никогда бы не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма. Я не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», но Женя Беркович и Светлана Петрийчук написали об обманутых женщинах. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек? Переборщили сильно. Пора заднюю включать», – заявил певец.
Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает истории женщин, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Пьеса основана на реальных протоколах допросов женщин, которые были осуждены за пособничество терроризму. Спектакль в 2022 году получил две премии «Золотая маска» за работу драматурга и за лучшие костюмы.
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