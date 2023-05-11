Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук

11 мая
2023 год

Лайфстайл >>
11 мая 2023
Александр Розенбаум высказался в поддержку режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук во время концерта в честь Дня Победы в петербургском БКЗ «Октябрьский». 4 мая Беркович и Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма, а позже арестовали на два месяца.

«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук

Во время выступления Розенбаум сравнил спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» с фильмом Веры Глаголевой «Одна война» о женщинах, родивших детей от немецкий оккупантов: «Я никогда бы не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма. Я не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», но Женя Беркович и Светлана Петрийчук написали об обманутых женщинах. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек? Переборщили сильно. Пора заднюю включать», – заявил певец.



Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает истории женщин, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Пьеса основана на реальных протоколах допросов женщин, которые были осуждены за пособничество терроризму. Спектакль в 2022 году получил две премии «Золотая маска» за работу драматурга и за лучшие костюмы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
цензура
персоны
Евгения БерковичВера ГлаголеваСветлана ПетрийчукАлександр Розенбаум
фильмы
Одна война

фотографии >>
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук фотографии
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук фотографии
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук фотографии
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Севастьянов
10 мая ушёл из жизни актёр Олег Севастьянов.
Анатолий Елизаров
8 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Елизаров.
Сергей Дрейден
8 мая ушёл из жизни актёр Сергей Дрейден.
Александр Тютрюмов
7 мая ушёл из жизни актёр Александр Тютрюмов.

День рождения >>

Агния Дитковските
Дмитрий Егоров (III)
Виталий Коняев
Михаил Кукуюк
Юрий Платонов
Вячеслав Подвиг
Жанна Прохоренко
Фаддей Сарьян
Наталия Фиссон
Уоррен Браун
Фрэнк Вольф
Летиция Каста
Бенуа Мажимель
Маргарет Разерфорд
Наташа Ричардсон
Ян Энглерт
все родившиеся 11 мая >>

Афиша кино >>

Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram