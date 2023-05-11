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«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком

11 мая
2023 год

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11 мая 2023

65-летний Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с онкологией, которой он посвятил последние восемь лет. В 2015 году врачи обнаружили у актёра раковую опухоль почки. Об этом он рассказал в интервью журналисту Грэму Бенсингеру.

«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком

«Я проверялся каждые шесть месяцев, потом каждый год, и всё было нормально в течение пяти лет. В 2020 году я вернулся в Швецию, и у меня начался кислотный рефлюкс или что-то такое. Я не знал, что это. Поэтому я сделал МРТ, и врачи заметили, что у меня появилось ещё несколько опухолей».

Одна из шести новых опухолей оказалась слишком большой – удалять её было нельзя. Поэтому актёру назначили терапию. Однако в 2021 году врачи обнаружили новые опухоли, несмотря на попытки лечения. Тогда Лундгрен напрямую спросил, сколько ему осталось жить: «Стало понятно, что дела идут намного хуже, чем мы думали. Доктор заговорил об опухолях в лёгких, желудке и позвоночнике. Он сказал, что мне стоит взять перерыв в работе и проводить больше времени со своей семьёй. Тогда я спросил, сколько мне осталось жить. Он сказал два или три года, но по его голосу я понял, что, вероятно, намного меньше».

Лундгрен решил не сдаваться и проконсультировался с другим врачом, который пересмотрел план лечения и решил действовать так, как если бы у актёра был рак лёгких. Это помогло уменьшить опухоли на 20-30% за три месяца: «В итоге опухоли уменьшились на 90%. Когда их полностью удалят и рак перестанет прогрессировать, должны помочь лекарства, которые я принимаю», – поделился актёр.

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«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком фотографии
«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком фотографии
«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком фотографии
«Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком фотографии
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