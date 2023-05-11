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Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

11 мая
2023 год

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11 мая 2023
Народного артиста РСФСР, режиссёра и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

«Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали, и сейчас везут в Институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что всё будет хорошо», – сказал Варшавер. По его словам, изначально режиссёра доставили в клинику в Московской области, но после разговора с врачами приняли решение перевезти в Москву.
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Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом фотографии
Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом фотографии
Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом фотографии
Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом фотографии
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