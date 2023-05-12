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Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов

12 мая
2023 год

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12 мая 2023

Кастинг во второй сезон сериала «Одни из нас» приостановлен из-за забастовки сценаристов. Об этом сообщает Variety.

Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов

На данный момент сценарий для второго сезона не написан. Как сообщает источник издания, команда по кастингу просила актёров читать реплики прямо из игры The Last of Us Part II, сюжет которой ляжет в основу второго сезона. К съёмкам планируют приступить в начале 2024 года в Ванкувере.

Соавтор сериала и шоураннер Крэйг Мазин на днях был замечен среди протестующих коллег из Гильдии сценаристов США (WGA). По правилам забастовки он не может работать над проектом в данный момент. Нил Дракманн, один из создателей сериала и креативный директор оригинальной игры, тоже приостановил свою работу.

С начала забастовки 2 мая также было приостановлено производство финального сезона «Очень странных дел», продолжения шоу «Властелин колец: Кольца власти» и приквела «Игры престолов».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   12.05.2023 - 17:07
Ну как бы это даже не удивительно, мне кажется, сейчас вообще все популярные сериалы встали на большую хорошую такую паузу. Ничего, постепенно вернутся к работе читать далее>>
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Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов фотографии
Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов фотографии
Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов фотографии
Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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