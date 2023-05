Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов

Кастинг во второй сезон сериала «Одни из нас» приостановлен из-за забастовки сценаристов. Об этом сообщает Variety На данный момент сценарий для второго сезона не написан. Как сообщает источник издания, команда по кастингу просила актёров читать реплики прямо из игры The Last of Us Part II, сюжет которой ляжет в основу второго сезона. К съёмкам планируют приступить в начале 2024 года в Ванкувере.Соавтор сериала и шоураннер Крэйг Мазин на днях был замечен среди протестующих коллег из Гильдии сценаристов США (WGA). По правилам забастовки он не может работать над проектом в данный момент., один из создателей сериала и креативный директор оригинальной игры, тоже приостановил свою работу.С начала забастовки 2 мая также было приостановлено производство финального сезона «Очень странных дел» , продолжения шоу «Властелин колец: Кольца власти» и приквела «Игры престолов»