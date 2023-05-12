Адель Энель объявила об уходе из кино

34-летняя Адель Энель
, сыгравшая главную роль в фильме «Портрет девушки в огне»
, объявила о завершении карьеры. Текст её открытого письма публикует французское издание Telerama
.
Таким образом актриса выразила протест против безнаказанности деятелей французского кинематографа, обвинённых в насилии: «Я решила политизировать свой уход из киноиндустрии, чтобы осудить её всеобщую снисходительность по отношению к сексуальным агрессорам. Когда нет биоразнообразия, милитаризация Европы набирает обороты, а голод и нищета продолжают распространятся по всему миру, почему киноиндустрия на церемонии вручения премии «Сезар» стремится оставаться «беззаботной»? У меня нет другого оружия, кроме моего тела и моей порядочности. Культура отмены как она есть: у вас есть деньги, власть, вы в них плещетесь, но я отказываюсь быть вашим зрителем. Я отменяю вас в своём мире. Я ухожу, объявляю забастовку, присоединяюсь к своим товарищам, чьи поиски смысла и достоинства преобладают над поисками денег и власти»
, – написала Энель.
В ноябре 2019 года Энель обвинила французского режиссёра Кристофа Руджи
в домогательствах, когда ей было 12-15 лет. В начале 2020 года ему официально предъявили обвинения, но он до сих пор не предстал перед судом.
Актриса перестала сниматься в кино после церемонии вручения премии «Сезар» в 2020 году. Тогда Роман Полански
получил награду за лучшую режиссуру, а Адель, которая была номинирована за «Портрет девушки в огне», услышав имя режиссёра, покинула церемонию в порыве гнева с криком «Браво, педофилия!». Полански обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в конце 1970-х годов, а в 2010-х ещё три актрисы рассказали о сексуальном насилии с его стороны, когда им было 15-18 лет. Тем не менее режиссёр остаётся на свободе. Кроме того, в своём письме Адель упомянула Жерара Депардье
и главу Национального центра кино Доминика Бутонну
.
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