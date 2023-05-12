Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Адель Энель объявила об уходе из кино

12 мая
2023 год

Лайфстайл >>
12 мая 2023

34-летняя Адель Энель, сыгравшая главную роль в фильме «Портрет девушки в огне», объявила о завершении карьеры. Текст её открытого письма публикует французское издание Telerama.

Адель Энель объявила об уходе из кино

Таким образом актриса выразила протест против безнаказанности деятелей французского кинематографа, обвинённых в насилии: «Я решила политизировать свой уход из киноиндустрии, чтобы осудить её всеобщую снисходительность по отношению к сексуальным агрессорам. Когда нет биоразнообразия, милитаризация Европы набирает обороты, а голод и нищета продолжают распространятся по всему миру, почему киноиндустрия на церемонии вручения премии «Сезар» стремится оставаться «беззаботной»? У меня нет другого оружия, кроме моего тела и моей порядочности. Культура отмены как она есть: у вас есть деньги, власть, вы в них плещетесь, но я отказываюсь быть вашим зрителем. Я отменяю вас в своём мире. Я ухожу, объявляю забастовку, присоединяюсь к своим товарищам, чьи поиски смысла и достоинства преобладают над поисками денег и власти», – написала Энель.

В ноябре 2019 года Энель обвинила французского режиссёра Кристофа Руджи в домогательствах, когда ей было 12-15 лет. В начале 2020 года ему официально предъявили обвинения, но он до сих пор не предстал перед судом.

Актриса перестала сниматься в кино после церемонии вручения премии «Сезар» в 2020 году. Тогда Роман Полански получил награду за лучшую режиссуру, а Адель, которая была номинирована за «Портрет девушки в огне», услышав имя режиссёра, покинула церемонию в порыве гнева с криком «Браво, педофилия!». Полански обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в конце 1970-х годов, а в 2010-х ещё три актрисы рассказали о сексуальном насилии с его стороны, когда им было 15-18 лет. Тем не менее режиссёр остаётся на свободе. Кроме того, в своём письме Адель упомянула Жерара Депардье и главу Национального центра кино Доминика Бутонну.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах
Актриса Шарлотт Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании
Романа Полански исключили из Американской киноакадемии
Немецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмнасилие
персоны
Жерар ДепардьеРоман ПоланскиАдель Энель
фильмы
Портрет девушки в огне

фотографии >>
Адель Энель объявила об уходе из кино фотографии
Адель Энель объявила об уходе из кино фотографии
Адель Энель объявила об уходе из кино фотографии
Адель Энель объявила об уходе из кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Олег Севастьянов
10 мая ушёл из жизни актёр Олег Севастьянов.
Анатолий Елизаров
8 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Елизаров.
Сергей Дрейден
8 мая ушёл из жизни актёр Сергей Дрейден.

День рождения >>

Дана Абызова
Гиви Берикашвили
Николай Вальяно
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Валентин Зубков
Илья Капанец
Юлия Пашковская
Владимир Плотников
Малин Акерман
Алиция Бахледа-Цурусь
Джейсон Биггс
Гэбриел Бирн
Яцек Брацяк
Донал Глисон
Кэтрин Хепбёрн
все родившиеся 12 мая >>

Афиша кино >>

Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?