Адель Энель объявила об уходе из кино

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Новости кино Борис Хвошнянский выходит на след бывшего диверсанта в сериале Егора Кончаловского «Большой дом» Съемки исторического детектива завершились в Петербурге

Интервью Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой» Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере

Лайфстайл «Он старался строить репертуар для дочери»: Олеся Железняк о Ленкоме под руководством Марка Захарова После смены руководства в театре у актрисы появились новые роли

Спутник телезрителя «Любит – не любит»: Ищите Ходченкову В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино

Лайфстайл Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов Ранее актёра признали иноагентом

Новости кино Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» В психологическом триллере также снимаются Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин