Том Холланд отметил год трезвости

26-летний Том Холланд не употребляет алкоголь уже год и четыре месяца. По словам актёра, работа над новым мини-сериалом «Переполненная комната» изменила его представление о психическом здоровье и помогла понять собственные триггеры. Об этом Том рассказал в интервью Entertainment Weekly.
фото: Кадр из сериала «Переполненная комната»
В сериале Том играет Дэнни Салливана, подростка, арестованного после стрельбы в Рокфеллеровском центре в 1979 году. В основе сюжета лежит реальная история, а также роман 1981 года «Разумы Билли Миллигана». Задуматься о своём здоровье Тома заставила история персонажа, страдающего раздвоением личности.
Холланд рассказал, что через девять месяцев после начала съёмок он изо всех сил пытался отделить себя от героя: «Я помню, как у меня дома случился нервный срыв, и я подумал, что собираюсь побрить голову. Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа».
Обсудив проблему с терапевтами, Холланд научился определять, что у него вызывает стресс. После окончания съёмок актёру потребовалось некоторое время, чтобы выйти из экранного образа: «Психологический аспект меня действительно изнурил, мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться после этого и вернуться в реальность».
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