Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Том Холланд отметил год трезвости

12 мая
2023 год

Лайфстайл >>
12 мая 2023
26-летний Том Холланд не употребляет алкоголь уже год и четыре месяца. По словам актёра, работа над новым мини-сериалом «Переполненная комната» изменила его представление о психическом здоровье и помогла понять собственные триггеры. Об этом Том рассказал в интервью Entertainment Weekly.

Том Холланд отметил год трезвости
фото: Кадр из сериала «Переполненная комната»

В сериале Том играет Дэнни Салливана, подростка, арестованного после стрельбы в Рокфеллеровском центре в 1979 году. В основе сюжета лежит реальная история, а также роман 1981 года «Разумы Билли Миллигана». Задуматься о своём здоровье Тома заставила история персонажа, страдающего раздвоением личности.

Холланд рассказал, что через девять месяцев после начала съёмок он изо всех сил пытался отделить себя от героя: «Я помню, как у меня дома случился нервный срыв, и я подумал, что собираюсь побрить голову. Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа».

Обсудив проблему с терапевтами, Холланд научился определять, что у него вызывает стресс. После окончания съёмок актёру потребовалось некоторое время, чтобы выйти из экранного образа: «Психологический аспект меня действительно изнурил, мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться после этого и вернуться в реальность».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Том Холланд
фильмы
Переполненная комната

фотографии >>
Том Холланд отметил год трезвости фотографии
Том Холланд отметил год трезвости фотографии
Том Холланд отметил год трезвости фотографии
Том Холланд отметил год трезвости фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Севастьянов
10 мая ушёл из жизни актёр Олег Севастьянов.
Анатолий Елизаров
8 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Елизаров.
Сергей Дрейден
8 мая ушёл из жизни актёр Сергей Дрейден.

День рождения >>

Дана Абызова
Гиви Берикашвили
Николай Вальяно
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Валентин Зубков
Илья Капанец
Юлия Пашковская
Владимир Плотников
Малин Акерман
Алиция Бахледа-Цурусь
Джейсон Биггс
Гэбриел Бирн
Яцек Брацяк
Донал Глисон
Кэтрин Хепбёрн
все родившиеся 12 мая >>

Афиша кино >>

Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен