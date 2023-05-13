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Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов

13 мая
2023 год

Лайфстайл >>
13 мая 2023
Джонни Депп заключил контракт с Dior на рекордные 20 миллионов долларов. Это самая дорогая сделка в истории мужских ароматов. Об этом сообщает Variety.

Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов

Сумма трёхлетнего контракта оказалась больше, чем у Роберта Паттинсона за рекламу парфюма Dior Homm (12 миллионов) и Брэда Питта за рекламу Chanel № 5 (7 миллионов). Как отмечают эксперты, большинство звёзд первой величины в среднем получают от 2 до 4 миллионов долларов в год. К примеру, контракт Криса Пайна с Armani оценивается в 4 миллиона долларов в год.

Джонни Депп стал амбассадором Dior Sauvage в 2015 году. Компания столкнулась с давлением после того, как суд вынес решение против Деппа по делу о клевете. Однако Dior продолжил поддерживать Деппа, и это принесло бренду большую прибыль: спрос на аромат Sauvage вырос вдвое.
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Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов фотографии
Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов фотографии
Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов фотографии
Джонни Депп заключил с Dior контракт на 20 млн долларов фотографии
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