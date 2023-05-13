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Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма

13 мая
2023 год

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13 мая 2023
Режиссёр Женя Беркович подала жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, который ранее принял решение отправить Беркович под стражу.

Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма

«В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», – сказали в суде. Ранее драматург Светлана Петрийчук также обжаловала свой арест. Причиной ареста Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.
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Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма фотографии
Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма фотографии
Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма фотографии
Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма фотографии
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