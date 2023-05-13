Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Женя Беркович
подала жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС
сообщили в Замоскворецком суде Москвы, который ранее принял решение отправить Беркович под стражу.
«В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля»
, – сказали в суде. Ранее драматург Светлана Петрийчук
также обжаловала свой арест. Причиной ареста Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист Ясный Сокол»
о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.
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