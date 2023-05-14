Лучшее - враг хорошего: Микки Рурк, Мелани Гриффит и другие жертвы пластической хирургии

Недавно Приянка Чопра поделилась со слушателями шоу Говарда Стернарассказом о депрессии, в которую её вверг результат неудачной операции, полностью изменившей её внешность. В своей книге мемуаров «Unfinished» актриса детально описывает произошедшее. Приянка обратилась к хирургу, чтобы удалить полип, который мешал ей нормально дышать.
фото: Приянка Чопра
Но доктор так увлёкся работой, что случайно полоснул по переносице пациентки, из-за чего переносица сломалась. Каким-то образом это сказалось на форме всего носа: «Когда пришло время снимать повязку и стало понятно, что случилось с моим носом, мы с мамой были в ужасе. Мой настоящий нос исчез. Моё лицо выглядело совершенно другим». Ну прямо-таки новое прочтение повести Гоголя! Помнится, и у Майкла Джексона были какие-то серьёзные проблемы с пегментацией, из-за чего он буквально вынужден был сделать косой десяток пластических операций, в результате которых у него не только посветлел цвет кожи, но и драматически истончились черты лица. Приянка тоже была вынуждена сделать несколько операций по коррекции формы носа. Однако актрисе понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к незнакомке, которая смотрела на неё в отражении, и принять и полюбить свой новый облик.
фото: Приянка Чопра
Многие коллеги Приянки, прочитав эту историю, вздохнут с пониманием. Первой из них будет Дженнифер Грей, которой ринопластика буквально стоила карьеры. История Грей куда более прозаична и прямолинейна - не было никаких медицинских показаний и врачебных ошибок. Были предрассудки. Обладавшая специфической внешностью Грей не всегда получала желаемые роли даже после сделавшего её звездой фильма «Грязные танцы». Совет сделать ринопластику актрисе дала мать, певица Джо Уайлдер, предложив тем самым «упростить задачу кастинг-директорам». Сама Джо, кстати, тоже сделала ринопластику. Как и отец Дженнифер, актёр Джоэл Грей, известный по фильму «Кабаре». У Джоэла, кстати, вообще были большие проблемы с принятием себя - невзрачный псевдоним Грей («серый» в переводе с английского) прикрывал его еврейскую фамилию Кац. А брак с Джо - его гомосексуальность.
фото: Джоэл Грей
Случай Дженнифер Грей наглядно иллюстрирует ещё один неприятный аспект из области пластической хирургии - одной коррекцией мало кто обходится. И вовсе не потому что у пациентов просыпается аппетит к перемене внешности. После первой ринопластики Грей была весьма довольна результатом - её внешность не изменилась, хирург лишь слегка приподнял кончик её носа. Но через некоторое время актриса заметила на изменённом кончике носа белые хрящи и пошла исправлять этот недостаток. Вторая операция сделала её совершенно другим человеком - до такой степени, что на светских мероприятиях её не узнавали друзья и коллеги. Зато у неё была идеальная форма носа. Но её мать ошиблась - новый облик Дженнифер вовсе не расширил её амплуа и не упростил задачу кастинг-директорам. Зато полностью лишил работы.
фото: Дженнифер Грей
Ещё одна потомственная актриса, дочь Типпи ХедренМелани Гриффит начала с популярного на рубеже 80-90-х годов увеличения груди и вполне была довольна своей внешностью целых 38 лет.
фото: Мелани Гриффит
Пока не встретила на съёмках фильма «Двое — это слишком» 35-летнего Антонио Бандераса, к которому ушла от Дона Джонсона. Брак с Бандерасом каким-то образом, видимо, вселил в суперпопулярную Мелани чрезвычайную неуверенность в себе - в считанные годы актриса начала сильно меняться.
фото: Мелани Гриффит
Внезапно у неё значительно увеличилась верхняя губа, округлились щёчки и подбородок. А там где всевозможные подтяжки - там и до блефаропластики недалеко. Трансформации внешности Мелани таинственным образом совпали с утратой её востребованности в профессии. В 2009 году актрисе диагностировали рак кожи, который она успешно вылечила. Однако в 2017 году актриса перенесла удаление базалиомы - и теперь к её портрету добавился шрам на кончике носа.
фото: Мелани Гриффит
В 2017 году в интервью журналу «Porter» актриса призналась, что даже не подозревала, что с её внешностью что-то не так, пока до неё не донеслось коллективное мнение публики. И что же она сделала? Пошла к другому доктору, конечно же. Ведь зайдя к хирургу однажды, ты рано или поздно будешь вынужден зайти к нему ещё разок. Хотя для того, бы чтобы исправить работу предыдущего. «Люди начали говорить «О Господи, что она с собой сделала?» Мне было так обидно, что я пошла к другому доктору, и он начал убирать всё то де**мо, что напихала предыдущая врачиха. Надеюсь, теперь я выгляжу более нормальной».
фото: Мелани Гриффит
40 лет назад Микки Рурк был одним из секс-символов Голливуда. Но ещё задолго до того, как гравитация и время принялись за свою разрушительную работу, лицо актёра подправил бокс, которым Рурк серьёзно увлёкся в 1990-е. Дважды сломанный нос, трещина в скуле, а о рёбрах и пальцах даже не стоит и говорить. В фильме «Дикая орхидея» 1990 года легко можно заметить новые “наливные” скулы Рурка.
фото: Микки Рурк
В 2009 году актёр признался, что это была не очень удачная пластическая операция. «Большинство изменений были сделаны в попытках исправить последствия увлечения боксом. Но я выбрал не того врача, чтобы подправить своё лицо». В результате Рурк был вынужден сделать ещё несколько операций. Всего актёр насчитал 6 операций: «Дважды у меня был сломан нос. У меня было пять операций на носу и одна - на скуле». Но у независимых экспертов из интернета есть основания полагать, что актёр с помощью имплатнов подправил форму подбородка и нижней губы, а также сделал (и вероятно, не один раз) подтяжку лица и век. Также актёра подозревают в пересадке волос, но спецы по распознаванию искусственных волос дружно утверждают, что Микки давно носит парики.
фото: Микки Рурк
В этом грустном хит-параде первое место занимает Лара Флинн Бойл, чья чудовищная трансформация свидетельствует о невероятно низкой самооценке и состоянии изменённого сознания. Веснушчатая брюнетка с белоснежной кожей и синими глазами прославилась благодаря сериалу «Твин Пикс», в котором она сыграла подругу Лоры Палмер. Сериал закрыли после первого сезона, но у Лары не было проблем с работой.
фото: Лара Флинн Бойл
Первые несмелые шажочки на пути к самообезображиванию Лара предприняла, как только ей стукнуло 30 - её тонкие губы начали медленно, но верно превращаться в пельмени, нарушая целостность её облика, в котором царили тонкие черты и симметрия. Потом актриса зачем-то сделала себе ринопластику, укоротив свой эталонный нос, а через пару лет начало наливаться филлерами и увеличиваться в размерах лицо актрисы. На фоне которого мельчали черты - все, кроме губ, разумеется.
фото: Лара Флинн Бойл
Параллельно с этими метаморфозами Лара страдала депрессией и алкогольной зависимостью, поэтому набеги к пластическому хирургу и косметологу носили ещё и профилактический характер - зависимость актрисы сказывалась на её внешности, но боролась она с этими изменениями почему-то на операционном столе. Сейчас Ларе всего 53 года. Как Дженнифер Лопес. А Сальме Хайек и Холли Берри, например, все 56.
обсуждение >>