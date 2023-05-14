Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении

«Мы много говорим об этом в семье, с точки зрения того, как мы живём и что делаем. Моё вегантство в значительной степени является выбором в пользу экологии и благополучия животных. Я не покупаю и не пользуюсь мехом, кожей и прочими продуктами животного происхождения уже 20 лет. Я пользуюсь каршерингом электромобилей. Я покупаю винтажную одежду, и то только если это абсолютно необходимо. И, естественно, отдаю вещи в ремонт (чаще всего сумочки), вместо того, чтобы покупать новые. Когда мы путешествуем с семьёй, мы стараемся организовать наши поездки таким образом, чтобы можно было добираться поездами. А если нам приходится летать, то мы стараемся остаться подольше, чтобы как-то оправдать этот полёт. Библиотека также играет огромную роль в нашей семье - место где удовольствие и прекрасный ассортимент можно получить делясь, а не владея. В общем, это процесс, очевидно не идеальный, но сознательность в этом присутствует».
Актриса также сравнила условия актёрского труда во Франции и США, отметив, что Голливуд вообще не учитывает личную жизнь работников киноиндустрии. На фоне этой традиционной эксплуатации решение режиссёра Сары Полли создать на съёмках фильма «Говорят женщины» условия труда, позволяющие актёрам вести семейную жизнь, выглядит революционным.
фото: Кадр из фильма "Май, Декабрь"
«Это то, что я часто наблюдаю во Франции, и думаю, что именно поэтому в новом поколении французских режиссёров так много женщин. Потому что это теперь возможно. Не то чтобы каждая женщина мечтает о детях или уже имеет детей. Но по крайней мере, условия позволяют женщине быть режиссёром и иметь детей, и быть им хорошим родителем. Во Франции есть крепкая социальная система, которая включает различные учреждения по уходу за детьми и нормальный рабочий график. Мы снимали фо Франции фильм «Джеки», и ещё я снималась во французском фильме «Планетариум». И оба раза я оказывалась дома к ужину в 6 вечера - это просто полностью меняет жизнь. Когда ты снимаешься в кино или сериале в США, тебя просто нет, ты исчезаешь из семьи. И это очень тяжело сказывается на всех родителях».
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