Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении

14 мая
2023 год

Лайфстайл >>
14 мая 2023
Уже во вторник, 16 мая на Лазурном побережье начнётся 76-й Каннский международный кинофестиваль, в рамках которого состоится премьера нового фильма Тодда Хэйнса «Май, Декабрь» с Джулианной Мур и Натали Портман в главных ролях. В свежем интервью изданию «The Hollywood Reporter» Портман, среди прочего, рассказала о своём скромном вкладе в борьбу с климатическими изменениями путём осознанного потребления.

Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении

«Мы много говорим об этом в семье, с точки зрения того, как мы живём и что делаем. Моё вегантство в значительной степени является выбором в пользу экологии и благополучия животных. Я не покупаю и не пользуюсь мехом, кожей и прочими продуктами животного происхождения уже 20 лет. Я пользуюсь каршерингом электромобилей. Я покупаю винтажную одежду, и то только если это абсолютно необходимо. И, естественно, отдаю вещи в ремонт (чаще всего сумочки), вместо того, чтобы покупать новые. Когда мы путешествуем с семьёй, мы стараемся организовать наши поездки таким образом, чтобы можно было добираться поездами. А если нам приходится летать, то мы стараемся остаться подольше, чтобы как-то оправдать этот полёт. Библиотека также играет огромную роль в нашей семье - место где удовольствие и прекрасный ассортимент можно получить делясь, а не владея. В общем, это процесс, очевидно не идеальный, но сознательность в этом присутствует».

Актриса также сравнила условия актёрского труда во Франции и США, отметив, что Голливуд вообще не учитывает личную жизнь работников киноиндустрии. На фоне этой традиционной эксплуатации решение режиссёра Сары Полли создать на съёмках фильма «Говорят женщины» условия труда, позволяющие актёрам вести семейную жизнь, выглядит революционным.

Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении
фото: Кадр из фильма "Май, Декабрь"

«Это то, что я часто наблюдаю во Франции, и думаю, что именно поэтому в новом поколении французских режиссёров так много женщин. Потому что это теперь возможно. Не то чтобы каждая женщина мечтает о детях или уже имеет детей. Но по крайней мере, условия позволяют женщине быть режиссёром и иметь детей, и быть им хорошим родителем. Во Франции есть крепкая социальная система, которая включает различные учреждения по уходу за детьми и нормальный рабочий график. Мы снимали фо Франции фильм «Джеки», и ещё я снималась во французском фильме «Планетариум». И оба раза я оказывалась дома к ужину в 6 вечера - это просто полностью меняет жизнь. Когда ты снимаешься в кино или сериале в США, тебя просто нет, ты исчезаешь из семьи. И это очень тяжело сказывается на всех родителях».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детиКаннский кинофестивальмнениесемья
персоны
Джулианна МурСара ПоллиНатали ПортманТодд Хэйнс
фильмы
Говорят женщиныДжекиМай, декабрьПланетариум

фотографии >>
Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении фотографии
Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении фотографии
Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении фотографии
Веганство, каршеринг и библиотеки: Натали Портман рассказала об осознанном потреблении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Севастьянов
10 мая ушёл из жизни актёр Олег Севастьянов.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Линда Нигматулина
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Валентина Лодовини
Тим Рот
Эмбер Тэмблин
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram