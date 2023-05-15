«Мне это было необходимо как будущей маме и жене»: Глафира Тарханова о высшем психологическом образовании

39-летняя Глафира Тарханова
стала героиней очередного выпуска православного шоу Валерии Гай Германики
«Лера в большом городе», в котором рассказала о причинах, побудивших её получить психологическое образование. В 2005 году Глафира окончила школу-студию МХАТ (мастерская Константина Райкина
), но уже через три года поступила в МГУ на очное отделение факультета психологии. «Мне на тот момент было важно образование, какое-либо ещё. Мне было мало. Я поступила в МГУ, образование было платным, поскольку это было второе высшее
».
Для полноценной рабочей практики полученного образования не достаточно, впрочем, актриса преследовала совершенно иные цели. Сейчас Глафира понимает, что психологическое образование заменило ей в своё время психотерапию.
«Я в итоге выбрала странное направление, и для того, чтобы работать психологом, мне нужно много ещё учиться… Ну работу я писала по своей теме - это было связано с катарсисом в театре и сведением психологии с восприятием театра и с тем, что происходит у актёров и зрителей. Воздействие на аудиторию, инсайды, которые у людей в театре происходят. Я собирала много литературы, причём, спасибо моим родителям, очень много уникальных изданий оказалось у нас в домашней библиотеке»
.
«Психология в любом случае работает. В год, когда я поступила в МГУ, я вышла замуж. И это был один из поводов поступить на психфак, потому что я понимала, что мне необходимы дополнительные знания для того, чтобы делать в своей семье не так, как было в семье моих родителей. Я знала, что я хочу по-другому, а для этого надо работать. Можно, конечно, просто читать литературу, но направляющие какие-то нужны. Я понимала, что мне это необходимо как будущей маме и жене. Я уверена, мне это помогло.Тогда у меня не было терапии, наверное, если бы она у меня была, можно было бы не идти на психфак»
.
К слову, это уже не первая гостья Германики, которой оказалось недостаточно актёрского образования. Ранее Любовь Толкалина рассказала Валерии, что чувствовала себя совершенно необразованной после выпуска из ВГИКа
, что побудило её получить дополнительное образование.
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