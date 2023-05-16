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«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей

16 мая
2023 год

Лайфстайл >>
16 мая 2023
39-летняя Глафира Тарханова и 45-летний Алексей Фаддеев воспитывают четверых сыновей: Корнея, Гордея, Ермолая и Никифора. Но изображений актёров с детьми в соцсетях найти нельзя - актриса принципиально не публикует фотографии детей. В интервью Валерии Гай Германике актриса объяснила, почему не стремиться повышать свою популярность за счёт детей.

«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей

«Тут много аспектов, в том числе, это связано с самими детьми. Я поняла, что им это вообще не нужно. То есть вопрос: зачем это люди вообще делают? Многие говорили мне, что если бы у меня был семейный аккаунт с фотографиями детей, то он был бы гораздо популярнее. Но я не мама-блогер. Я изначально создавала профиль именно актрисы, для меня это было принципиально. Некая платформа, на которой я могу себя рекламировать. Мне казалось, что это возможно. И это был мой посыл. Но дети… Даже, я помню, для какой-то рекламы я пыталась снять их со спины - и это было ужасно. В итоге я наняла чужих детей, и они отлично отработали. Там вообще должны были быть два детских затылка в кадре. И даже это было сложно - они вообще не понимали, что я от них хочу».

«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей

«Я детей, например, никогда не отдавала в профессиональный спорт, не было цели такой. Для кого-то это высокое достижение родительства, когда ребёнок медаль принёс. Я не хочу никому ничего доказывать или показывать, какие у меня талантливые детки».

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Валерия Гай ГерманикаГлафира ТархановаАлексей Фаддеев

фотографии >>
«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей фотографии
«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей фотографии
«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей фотографии
«Я не мама-блогер»: Глафира Тарханова объяснила, почему никогда не публикует фотографии сыновей фотографии
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