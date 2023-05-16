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Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года

16 мая
2023 год

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16 мая 2023

Крестовый поход главы ФПБК Виталия Бородина против крупнейших звёзд отечественного шоу-бизнеса пока что не встречает на своём пути серьёзных преград. Проигравший первый раунд битвы с Бородиным Данила Козловский, вместо того, чтобы тратить драгоценные нервы и деньги на продолжение этого безнадёжного дела, отбывает в отпуск до конца 2023 года. Об этом актёр написал в своём телеграм-канале, где ранее грозился добиться невероятного, а именно - справедливости через суд.

Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года

Решению взять отпуск предшествовала отмена в МДТ майских спектаклей с участием актёра. В свою очередь эти спектакли были перенесены на май с конца апреля - когда в информационном пространстве развернулась травля Козловского, инициированная Бородиным, который обвинил актёра в дискредитации ВС РФ, призывам к бунту и переезде в США. Козловский отбился аргументами и фантами в своём телеграм-канале, а также пообещал Бородину ответный иск о клевете. После того, как суд не принял иск, а в МДТ внезапно нагрянул с проверкой Роспотребнадзор, опечатав театр на неделю, актёру, видимо, многое стало понятно.

Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года

А ведь ещё месяц назад Данила опубликовал духоподъёмное обращение, в котором признался в своей (судя по всему, безответной) любви к Родине и заверил поклонников в том, что в это нелёгкое время продолжает оставаться со своим зрителем и никуда не думал уезжать. Впрочем, где именно Козловский намерен провести свой внеплановый отпуск, актёр не уточнил.
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Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года фотографии
Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года фотографии
Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года фотографии
Данила Козловский ушёл в отпуск до конца 2023 года фотографии
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