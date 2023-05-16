Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова

Пётр Баранчеев, Алексей Шевченков и Василий Бриченко сварят «Борщи»
На НТВ 15 мая состоится премьера комедийного детектива
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13 и 14 мая в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова с Александрой Урсуляк в главной роли. Гостями премьеры стали Аня Чиповская, Павел Табаков, Ирина Безрукова, Константин Райкин, Марина Зудина, Андрей Мерзликин, Игорь Костолевский, Лиза Арзамасова и многие другие.
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