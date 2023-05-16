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Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова

16 мая
2023 год

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16 мая 2023

13 и 14 мая в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова с Александрой Урсуляк в главной роли. Гостями премьеры стали Аня Чиповская, Павел Табаков, Ирина Безрукова, Константин Райкин, Марина Зудина, Андрей Мерзликин, Игорь Костолевский, Лиза Арзамасова и многие другие.

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Аня Чиповская

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Павел Табаков

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Юрий Чурсин

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Вера Алентова

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Игорь Костолевский

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Марина Зудина

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Алика Смехова

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Алёна Хмельницкая

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Андрей Мерзликин

Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова
фото: Ирина Безрукова
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Дарья Логич   16.05.2023 - 17:51
Как-то очень забавно сейчас выглядит Павел Табаков - реально чем старше, тем больше похож на отца даже в плане какого-то кошачьего образа во внешности читать далее>>
№ 2
Наталья Курилова   16.05.2023 - 16:08
Только Ирина Безрукова понравилась. Арзамасова - это что-то с чем-то, даже цветы и молодящийся рядом Авербух в рубашечке в клеточку в тон с "элегантной" юбкой, не спасают. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   16.05.2023 - 14:18
Какой классный наряд у Арзамасовой - мне прям понравилось сочетание. Ну и вообще как-то даже интересно, каким получился спектакль) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова фотографии
Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова фотографии
Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова фотографии
Неустаревающая классика: Лиза Арзамасова, Аня Чиповская и Вера Алентова фотографии
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