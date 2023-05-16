Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде

Признанные Минюстом РФ иноагентами Максим Галкин
и Семён Слепаков
подали исковые заявления в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра иноагентов. Галкин, который в данный момент проживает с супругой и детьми в Израиле, попал в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года
, после того как недвусмысленно артикулировал своё отношение к внешней политике российского государства. После внесения Галкина в список иноагентов Алла Пугачёва
обратилась к Минюсту с просьбой внести её в реестр за компанию с мужем
.
фото: Максим Галкин
Слепаков, также проживающий в Израиле, попал в реестр иноагентов
14 апреля 2023 года - после того как выпустил песню «Колыбельная», возмутившую депутатов Госдумы
. Такой же иск подала певица Земфира
, получившая звание иноагента 10 февраля 2023 года - через 11 месяцев после того, как уехала в Париж вместе с Ренатой Литвиновой
.
фото: Земфира и Рената Литвинова
В сентябре 2022 года от статуса иноагента уже пыталась избавиться через суд Татьяна Лазарева
, но ей было отказано.
обсуждение >>