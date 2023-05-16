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Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде

16 мая
2023 год

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16 мая 2023
Признанные Минюстом РФ иноагентами Максим Галкин и Семён Слепаков подали исковые заявления в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра иноагентов. Галкин, который в данный момент проживает с супругой и детьми в Израиле, попал в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года, после того как недвусмысленно артикулировал своё отношение к внешней политике российского государства. После внесения Галкина в список иноагентов Алла Пугачёва обратилась к Минюсту с просьбой внести её в реестр за компанию с мужем.

Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде
фото: Максим Галкин

Слепаков, также проживающий в Израиле, попал в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года - после того как выпустил песню «Колыбельная», возмутившую депутатов Госдумы. Такой же иск подала певица Земфира, получившая звание иноагента 10 февраля 2023 года - через 11 месяцев после того, как уехала в Париж вместе с Ренатой Литвиновой.

Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде
фото: Земфира и Рената Литвинова

В сентябре 2022 года от статуса иноагента уже пыталась избавиться через суд Татьяна Лазарева, но ей было отказано.
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№ 2
Дарья Логич   16.05.2023 - 17:50
Да я думаю, что они и сами понимают, просто надо же как-то начинать бороться с этой косой, которая пока что творит, что хочет, и лишает людей возможности выступать в родной стране ... читать далее>>
№ 1
Pumpkin   16.05.2023 - 14:20
ох, к сожалению, ни к чему эта борьба не приведет... вон как с Козловским обошлись, с ними также обойдутся. Надо привыкать к новой реальности и просто жить по-новому читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде фотографии
Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде фотографии
Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде фотографии
Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде фотографии
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