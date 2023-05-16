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«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

16 мая
2023 год

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16 мая 2023
37-летняя Меган Фокс (у которой, к слову, сегодня день рождения) украсила обложку специального выпуска издания Sports Illustrated, посвящённого купальникам. Серию откровенных снимков, сделанных на одном из пляжей Доминиканской Республики, сопровождает интервью, в котором актриса признаётся, что не способна объективно воспринимать своё тело.

«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

«У меня дисморфия тела. Я никогда не могла увидеть себя такой, какой меня видят другие. И никогда ни в какой момент моей жизни я не любила своё тело. Никогда».

«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

«Когда я была маленькая, я была одержима идеей, что должна выглядеть вот так (видимо, имеется в виду текущий образ актрисы - прим. ред.). А почему у меня в таком юном возрасте вообще были переживания по поводу своего тела - это вопрос. Это точно не шло от окружения - ведь я выросла в очень религиозной среде, где телу не предавалось никакого значения».

«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

К неполным сорока годам Меган догадалась, что дорога на пути к принятию себя, скорее всего, не имеет конца. Что до окружающих, то актрисе хотелось бы, что бы все прежде всего замечали её «радужную ауру», а не импланты.

«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

«Мне сложно сказать, что люди замечают во мне прежде всего. Ну то есть, я бы, конечно хотела, чтобы каждый видел мою ауру, потому что у меня радужная аура, и она особенная».

«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

Возможно истоки дисморфии актрисы кроются в небольшом дефекте - её укороченных дистальных фалангах на больших пальцах рук. «В хиромантии это называется «палец убийцы», потому что считается, что чем короче у вас эта часть от костяшки до кончика пальца, особенно на больших пальцах, тем вы вспыльчивее. Но меня не так просто вывести из себя, нужно очень много времени на это. В смысле, прям много. У меня сумасшедшее терпение. Но когда меня толкают на край пропасти, наступает демоническое время, и в такой момент лучше бежать от меня подальше, потому что это очень страшно».
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№ 1
Дарья Логич   16.05.2023 - 17:49
Иногда, конечно, очень странно читать, как какие-то всемирно признанные секс-символы говорят о неуверенности в себе и нелюбви к своему телу. Все-таки мозг очень обманчив читать далее>>
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«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя фотографии
«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя фотографии
«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя фотографии
«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя фотографии
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