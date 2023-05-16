«Я никогда не любила своё тело. Никогда»: Меган Фокс о сложностях с принятием себя

37-летняя Меган Фокс
(у которой, к слову, сегодня день рождения) украсила обложку специального выпуска издания Sports Illustrated, посвящённого купальникам. Серию откровенных снимков, сделанных на одном из пляжей Доминиканской Республики, сопровождает интервью, в котором актриса признаётся, что не способна объективно воспринимать своё тело.
«У меня дисморфия тела. Я никогда не могла увидеть себя такой, какой меня видят другие. И никогда ни в какой момент моей жизни я не любила своё тело. Никогда»
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«Когда я была маленькая, я была одержима идеей, что должна выглядеть вот так
(видимо, имеется в виду текущий образ актрисы - прим. ред.). А почему у меня в таком юном возрасте вообще были переживания по поводу своего тела - это вопрос. Это точно не шло от окружения - ведь я выросла в очень религиозной среде, где телу не предавалось никакого значения»
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К неполным сорока годам Меган догадалась, что дорога на пути к принятию себя, скорее всего, не имеет конца. Что до окружающих, то актрисе хотелось бы, что бы все прежде всего замечали её «радужную ауру»,
а не импланты
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«Мне сложно сказать, что люди замечают во мне прежде всего. Ну то есть, я бы, конечно хотела, чтобы каждый видел мою ауру, потому что у меня радужная аура, и она особенная»
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Возможно истоки дисморфии актрисы кроются в небольшом дефекте - её укороченных дистальных фалангах на больших пальцах рук. «В хиромантии это называется «палец убийцы», потому что считается, что чем короче у вас эта часть от костяшки до кончика пальца, особенно на больших пальцах, тем вы вспыльчивее. Но меня не так просто вывести из себя, нужно очень много времени на это. В смысле, прям много. У меня сумасшедшее терпение. Но когда меня толкают на край пропасти, наступает демоническое время, и в такой момент лучше бежать от меня подальше, потому что это очень страшно»
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