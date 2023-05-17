В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук»

Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца
Актер «спасает единственного сына» – от террористов, наркотиков, волков и, возможно, Джеймса Бонда
3 комментария
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма иранского режиссёра Али Аббаси «Убийца «Священный паук» после того, как он вышел в российский прокат 11 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Экспонента Фильма», которая занимается дистрибуцией ленты в России.
обсуждение >>