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В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук»

17 мая
2023 год

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17 мая 2023

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма иранского режиссёра Али Аббаси «Убийца «Священный паук» после того, как он вышел в российский прокат 11 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Экспонента Фильма», которая занимается дистрибуцией ленты в России.

В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук»
фото: Кадр из фильма «Убийца «Священный паук»

В письме Минкульта, направленном прокатной компании, говорится, что решение принято «в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Фильм «Убийца «Священный паук» основан на реальных событиях и рассказывает об истории религиозного фанатика, который убивал секс-работниц, надеясь таким образом очистить город от греха.
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В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук» фотографии
В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук» фотографии
В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук» фотографии
В России запретили показы фильма «Убийца «Священный паук» фотографии
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