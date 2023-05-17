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Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян

17 мая
2023 год

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17 мая 2023

16 мая в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх». По сюжету знаменитый режиссёр Константин Станиславский в поисках вдохновения отправляется на самое «дно» городской жизни – легендарную бандитскую Хитровку, где его втягивают в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым. Первыми зрителями стали актёры фильма Константин Крюков, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Александр Олешко и Анфиса Черных, а также Александра Ребенок, Стася Милославская, Леонид Якубович, Евгений Петросян, Рената Пиотровски, Нонна Гришаева, Ольга Сутулова и многие другие.

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Константин Крюков

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Александра Ребенок

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Евгений Петросян

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Ольга Сутулова

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Александр Олешко

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Евгений Стычкин

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Анфиса Черных

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Стася Милославская

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Леонид Якубович с Мариной Видо, сыном Артёмом и его супругой

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Михаил Пореченков с дочерью Марией

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Нонна Гришаева

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Рената Пиотровски

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Софья Присс

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Олег Гаас и Маргарита Аброськина

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
фото: Карен Шахназаров
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фильмы
Хитровка. Знак четырёх

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Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян фотографии
Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян фотографии
Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян фотографии
Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян фотографии
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