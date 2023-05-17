Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян

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Актер «спасает единственного сына» – от террористов, наркотиков, волков и, возможно, Джеймса Бонда
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16 мая в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх». По сюжету знаменитый режиссёр Константин Станиславский в поисках вдохновения отправляется на самое «дно» городской жизни – легендарную бандитскую Хитровку, где его втягивают в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым. Первыми зрителями стали актёры фильма Константин Крюков, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Александр Олешко и Анфиса Черных, а также Александра Ребенок, Стася Милославская, Леонид Якубович, Евгений Петросян, Рената Пиотровски, Нонна Гришаева, Ольга Сутулова и многие другие.
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