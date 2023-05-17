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Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг

17 мая
2023 год

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17 мая 2023

Вчера состоялось открытие 76-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 27 мая. Председателем жюри в этом году стал шведский режиссёр Рубен Эстлунд, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали». В состав жюри также вошли Жюлия Дюкорно, Бри Ларсон, Марьям Тузани, Дени Меноше, Рунгано Ниони, Пол Дано, писатель Атик Рахими и сценарист Дамиан Сифрон. Фильмом открытия стала историческая драма с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» – это первая работа актёра после трёхлетнего судебного разбирательства с Эмбер Хёрд. Зал встретил фильм семиминутными овациями.

По красной ковровой дорожке первыми прошлись Ума Турман, Катрин Денёв, Эль Фаннинг, Хелен Миррен, Фань Бинбин, Мадс Миккельсен и другие.

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Ума Турман

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Катрин Денёв

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Эль Фаннинг

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Хелен Миррен

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Фань Бинбин

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Джонни Депп

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Ханна Якобсен и Мадс Миккельсен

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Симона Табаско

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Рубен Эстлунд

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Бри Ларсон

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Виктория Боня

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Пом Клементьефф

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Роми Стрейд

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Алессандра Амбросио

После торжественной церемонии гости фестиваля поспешили на гала-ужин. Среди них были Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Кэрис Зета-Дуглас, Эммануэль Беар, Анаис Демустье и другие.

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Фань Бинбин

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Кэрис Зета-Дуглас

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Анаис Демустье

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Эммануэль Беар

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Жюлия Дюкурно

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг
фото: Бри Ларсон
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   17.05.2023 - 20:28
А че Джонни Депп вон за ручку с кем-то держится)) неужели до сих пор с адвокатом встречается со своим?)) ну вообще он конечно лапочка читать далее>>
№ 1
Владимир Хорохорин   17.05.2023 - 20:10
Странно, про всякого рода девиц, типа Бони, отметили, а про великого Пьера Ришара, что стоит рядос с Деппом НИ СТРОЧКИ! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг фотографии
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