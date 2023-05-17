Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг

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Вчера состоялось открытие 76-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 27 мая. Председателем жюри в этом году стал шведский режиссёр Рубен Эстлунд, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали». В состав жюри также вошли Жюлия Дюкорно, Бри Ларсон, Марьям Тузани, Дени Меноше, Рунгано Ниони, Пол Дано, писатель Атик Рахими и сценарист Дамиан Сифрон. Фильмом открытия стала историческая драма с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» – это первая работа актёра после трёхлетнего судебного разбирательства с Эмбер Хёрд. Зал встретил фильм семиминутными овациями.
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