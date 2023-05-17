Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг

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После выпуска из МХАТа актриса поступила в МГУ

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«Трейдер»: Я – Саддам, за тебя и нефть отдам

Шпионский триллер о любви и нефти, или о любви к нефти