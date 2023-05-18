Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс

18 мая
2023 год

Лайфстайл >>
18 мая 2023

17 мая в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова «Плейлист волонтёра» по мотивам одноимённого true-story романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича (Артём Ляшенко). По сюжету главный герой очень рано лишился карьеры и семьи, но, оказавшись в поисково-спасательном отряде, он вновь получил возможность найти людей, по-настоящему горящих своим делом. Среди гостей показа были актёры сериала Иван Янковский, Мила Ершова и Дарья Руденок, а также Диана Пожарская, Анастасия Резник, Илья Аксёнов, Софья Присс и другие.

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс
фото: Мила Ершова

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс
фото: Дарья Руденок

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс
фото: Софья Присс

В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс
фото: Анастасия Резник и Илья Аксёнов
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Илья АксёновГавриил ГордеевМила ЕршоваДиана ПожарскаяСоня ПриссАнастасия РезникСвятослав РогожанДарья РуденокМаксим СвешниковАртём ФедотовИван Янковский
фильмы
Плейлист волонтёра

фотографии >>
В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс фотографии
В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс фотографии
В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс фотографии
В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Рустам Уразаев
18 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Рустам Уразаев.

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Игорь Теплов
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Чад Донелла
Рольф Кристиан Ларсен
Пернелл Робертс
Тина Фей
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?