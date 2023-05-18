В поисках других и себя: Иван Янковский, Диана Пожарская и Софья Присс

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Твёрдые принципы стоили актрисе ролей
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17 мая в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова «Плейлист волонтёра» по мотивам одноимённого true-story романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича (Артём Ляшенко). По сюжету главный герой очень рано лишился карьеры и семьи, но, оказавшись в поисково-спасательном отряде, он вновь получил возможность найти людей, по-настоящему горящих своим делом. Среди гостей показа были актёры сериала Иван Янковский, Мила Ершова и Дарья Руденок, а также Диана Пожарская, Анастасия Резник, Илья Аксёнов, Софья Присс и другие.
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