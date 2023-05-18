Выставка «Смешарики. Искусство быть круглым» откроется 8 июня в Москве

8 июня в пространстве «Хлебозавод» начнёт свою работу масштабная выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», посвящённая 20-летию легендарного мультсериала.
Миссия «Смешариков»
– в доступной форме рассказывать о самом важном – продолжается в выставке, одна из главных задач которой – в игровой форме заинтересовать посетителей наукой и поэзией, спортом и садоводством, модой и высокими технологиями – словом, всем многообразием культуры.
Каждому из персонажей мультсериала будет посвящено отдельное круглое пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет, сцена или технопарк. Гости смогут посидеть за рабочим столом Бараша или заняться активными играми с Крошем. А в зоне «Закулисье» будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и раскрывающие секреты культового проекта. Отдельное внимание заслужат необычные NFT-Смешарики, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях.
Для подписчиков «Яндекс Плюса» билеты на выставку в продаже с сегодняшнего дня. С 27 мая билеты поступят в свободную продажу.
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