«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе

Саша Бортич
объявила о расставании с супругом Евгением Савельевым
. Актриса не стала уточнять подробности, но сказала, что у них всё хорошо.
«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо. Спасибо за внимание»
, – написала Саша в социальных сетях.
У пары есть общий сын Александр
, который родился в 2020 году. Брак с Евгением Савельевым для актрисы не первый – в 2016 году Саша вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова
, но развелась с ним через два года.
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