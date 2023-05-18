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«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе

18 мая
2023 год

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18 мая 2023
Саша Бортич объявила о расставании с супругом Евгением Савельевым. Актриса не стала уточнять подробности, но сказала, что у них всё хорошо.

«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе

«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо. Спасибо за внимание», – написала Саша в социальных сетях.

У пары есть общий сын Александр, который родился в 2020 году. Брак с Евгением Савельевым для актрисы не первый – в 2016 году Саша вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, но развелась с ним через два года.
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«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе фотографии
«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе фотографии
«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе фотографии
«Навсегда любим друг друга»: Саша Бортич объявила о разводе фотографии
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