«Внезапно видишь, как из тела вытекает кровь»: Рэйчел Вайс впервые рассказала о выкидыше

На стримингах вышел мини-сериал «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс, которая сыграла двух сестер-близнецов, работающих гинекологами. Во время обсуждения сериала в подкасте The News Agents 53-летняя актриса впервые рассказала о том, как сама столкнулась в потерей ребёнка.
Ранее сериал раскритиковали за слишком реалистичные сцены, в которых показано, как у женщин случаются выкидыши и роды. Рэйчел призналась, что считает такую реакцию странной: «Я просто пыталась рассказать историю о женском опыте, и это, мне казалось, не было преувеличено или чрезмерно драматизировано. У женщин бывают выкидыши, и у меня тоже. Внезапно видишь, как из тела вытекает кровь, и это просто часть женского опыта. Мы не привыкли видеть это в кинематографе. Так что, возможно, это шоу открывает новые горизонты», – сказала Рэйчел.
фото: Кадр из сериала «Связанные насмерть»
Актриса предпочитает не распространяться о личной жизни, поэтому не стала уточнять, когда именно у неё случился выкидыш. В 2011 году Вайс вышла замуж за Дэниела Крэйга, от которого родила дочь Грейс. От бывшего возлюбленного Даррена Аронофски актриса воспитывает 17-летнего сына Генри.
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