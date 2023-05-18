Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия

16 мая состоялось торжественное открытие 76-го Каннского кинофестиваля
и «возвращение» Джонни Деппа
после трёх лет судебного разбирательства с Эмбер Хёрд
. Фильмом открытия стала историческая драма Майвенн Ле Беско «Жанна Дюббари»
, в которой Депп сыграл главную роль. Зал встретил картину семиминутными овациями и заставил актёра пустить слезу. Однако таким тёплым приёмом Джонни оказались довольны далеко не все.
В частности, актрисы Жюли Гайе
, Жеральдин Накаш
и Лор Калами выступили
с критикой в адрес организаторов фестиваля из-за появления на красной дорожке Деппа, замешанного в деле о домашнем насилии, и напомнили о том, что и Майвенн недавно напала на журналиста издания Mediapart Эдди Пленеля
, в котором выходили расследования о неподобающем поведении её бывшего мужа Люка Бессона
. Они также осудили включение в программу фестиваля фильма «Вкус счастья»
с Жераром Депардье
, которого недавно 13 женщин обвинили в домогательствах
. Кроме того, в Каннах покажут картину «Возвращение» Катрин Корсини
, которую подозревали в непристойном поведении в отношении актрисы, которой нет и 16 лет.
Артистки поддержали актрису Адель Энель
, которая ранее объявила о завершении карьеры
в знак протеста против безнаказанности деятелей французского кинематографа, обвинённых в насилии. Они выразили сожаление, что «эта среда токсична до такой степени, что её хотят покинуть», однако надеятся, что смогут построить мир, в котором все смогут работать без страха. Протестующие запустили петицию
, которую на данный момент подписали 1787 человек.
Феминистская организация Osez le Féminisme! также призвала бойкотировать Каннский фестиваль, потому что её активистки считают, что организаторы «демонстрируют солидарность с мужчинами, обвинёнными в насилии».
Журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон
раскритиковала «голливудских лицемеров» за восхищение Джонни Деппом. В своей колонке
для издания The Sun она напомнила, что суд в Британии признал актёра виновным в домашнем насилии над бывшей женой, несмотря на то что суд присяжных в Калифорнии присудил ему победу: «Ничто не указывает на то, что он исправился: они просто любят Джонни. И всё же это человек, который, помимо всего прочего, писал в сообщениях о желании изнасиловать свою жену, сжечь её тело и утопить её, чтобы убедиться, что она мертва. Он утверждал, что написал это в шутку»
, — добавила она.
обсуждение >>