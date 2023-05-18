Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия

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Имена исполнителей главных ролей пока не раскрываются

«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

В прокате с 22 июня

Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»

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«Мне это было необходимо как будущей маме и жене»: Глафира Тарханова о высшем психологическом образовании

После выпуска из МХАТа актриса поступила в МГУ