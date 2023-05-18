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Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия

18 мая
2023 год

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18 мая 2023
16 мая состоялось торжественное открытие 76-го Каннского кинофестиваля и «возвращение» Джонни Деппа после трёх лет судебного разбирательства с Эмбер Хёрд. Фильмом открытия стала историческая драма Майвенн Ле Беско «Жанна Дюббари», в которой Депп сыграл главную роль. Зал встретил картину семиминутными овациями и заставил актёра пустить слезу. Однако таким тёплым приёмом Джонни оказались довольны далеко не все.

Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия

В частности, актрисы Жюли Гайе, Жеральдин Накаш и Лор Калами выступили с критикой в адрес организаторов фестиваля из-за появления на красной дорожке Деппа, замешанного в деле о домашнем насилии, и напомнили о том, что и Майвенн недавно напала на журналиста издания Mediapart Эдди Пленеля, в котором выходили расследования о неподобающем поведении её бывшего мужа Люка Бессона. Они также осудили включение в программу фестиваля фильма «Вкус счастья» с Жераром Депардье, которого недавно 13 женщин обвинили в домогательствах. Кроме того, в Каннах покажут картину «Возвращение» Катрин Корсини, которую подозревали в непристойном поведении в отношении актрисы, которой нет и 16 лет.

Артистки поддержали актрису Адель Энель, которая ранее объявила о завершении карьеры в знак протеста против безнаказанности деятелей французского кинематографа, обвинённых в насилии. Они выразили сожаление, что «эта среда токсична до такой степени, что её хотят покинуть», однако надеятся, что смогут построить мир, в котором все смогут работать без страха. Протестующие запустили петицию, которую на данный момент подписали 1787 человек.

Феминистская организация Osez le Féminisme! также призвала бойкотировать Каннский фестиваль, потому что её активистки считают, что организаторы «демонстрируют солидарность с мужчинами, обвинёнными в насилии».

Журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон раскритиковала «голливудских лицемеров» за восхищение Джонни Деппом. В своей колонке для издания The Sun она напомнила, что суд в Британии признал актёра виновным в домашнем насилии над бывшей женой, несмотря на то что суд присяжных в Калифорнии присудил ему победу: «Ничто не указывает на то, что он исправился: они просто любят Джонни. И всё же это человек, который, помимо всего прочего, писал в сообщениях о желании изнасиловать свою жену, сжечь её тело и утопить её, чтобы убедиться, что она мертва. Он утверждал, что написал это в шутку», — добавила она.
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Женщины / Феминизмнасилие
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Люк БессонЖюли ГайеЖерар ДепардьеДжонни ДеппЛор КаламиМайвенн Ле БескоЖеральдина НакашЭмбер ХёрдАдель Энель
фильмы
Вкус счастьяЖанна Дюбарри

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Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия фотографии
Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия фотографии
Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия фотографии
Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия фотографии
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