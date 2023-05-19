«Капельки здоровья»: Евгений Стычкин, Лиза Шакира и Аскар Ильясов озвучили аудиосказку для детей, живущих с ВИЧ

Актёры сериала «Нулевой пациент» озвучили аудиосказку «Капельки здоровья» для детей, живущих с ВИЧ. Это фольклорная история о том, как безопасно жить с вирусом. Она написана с помощью метода сказкотерапии специально для фонда «Дети+», который с 2015 года помогает детям и подросткам (в том числе сиротам), живущим с ВИЧ. Запуск проекта приурочен к годовщине выпуска сериала «Нулевой пациент» и ко Дню защиты детей. Аудиосказка будет доступна бесплатно на сервисе «Букмейт», подписка не потребуется. Также она распространяется в печатном виде в СПИД-центрах России.
«Мне настолько понравилась сама сказка, что я предложил выучить её, чтобы читать в эфире, сделать из неё детскую телепрограмму. Было бы здорово перевести её на казахский язык, чтобы устроить чтения для людей, живущих с ВИЧ. Классно, что «Нулевой пациент» приносит реальную социальную пользу. Нужно и дальше продолжать бороться со стигмой. Например, летом я как волонтёр приезжал в детский лагерь в Марий Эл, который проводит Благотворительный фонд Светланы Изамбаевой. Играл с детьми, живущими с ВИЧ, объяснял, что они все будут жить полноценной жизнью благодаря лекарствам. В сказке у нас похожий посыл: через историю Принца объяснить правила, как жить с этим вирусом. Но при этом сохранить уютную атмосферу сказки. Поэтому я ориентировался на мультфильмы студии «Мельница», например на рассказчика в «Алёше Поповиче», а ещё старался озвучивать так, словно читаю что-то на ночь своим будущим детям», — поделился актёр Аскар Ильясов.
фото: Лиза Шакира
«Важно воспитать абсолютно новое поколение, более терпимое, образованное, осознанное. Возможно, благодаря этому тема ВИЧ перестанет быть табуированной, исчезнут стереотипы вокруг неё. У меня был опыт озвучки книги, но работать над сказкой оказалось сложнее, трепетнее. Нужно было сохранить атмосферу сказочности и донести информацию, не становясь при этом таким доктором, который зачитывает наставления», — актриса Лиза Шакира.
обсуждение >>