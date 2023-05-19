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«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом

19 мая
2023 год

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19 мая 2023
Анджелина Джоли запускает модный дом под названием Atelier Jolie. Об этом актриса заявила в социальных сетях.

«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом

«Сегодня я запускаю нечто новое — коллектив, где каждый сможет творить. Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированной и разнообразной семьёй портных, закройщиков и мастеров со всего мира. Запуск связан с моим глубоким уважением к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желанием стать частью движения за самовыражение», — написала Джоли.

«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом

Клиенты модного дома сами будут разрабатывать дизайн одежды, а портнихи – воплощать их идеи. Одежда будет создаваться из старинных тканей, а также винтажных материалов высокого качества. Актриса планирует запустить онлайн-ресурс, на котором можно будет найти швейных мастеров, использующих переработанные и винтажные материалы для создания изделий.
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«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом фотографии
«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом фотографии
«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом фотографии
«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом фотографии
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