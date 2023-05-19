СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином

Эмма Уотсон
рассталась с Брэндоном Грином
, сыном британского магната и миллиардера сэра Филипа Грина
. Они были в отношениях 18 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail
со ссылкой на инсайдеров.
Источники сообщают, что пара рассталась спустя некоторое время после Рождества, хотя отношения у них были серьёзными. 29-летний Брэндон Грин известен в высших кругах как любитель вечеринок, ранее он встречался с моделями. О романе Эммы и Брэндона стало известно летом 2022 года, когда их заметили вместе в Италии во время совместного отпуска.
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