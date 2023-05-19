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СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином

19 мая
2023 год

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19 мая 2023
Эмма Уотсон рассталась с Брэндоном Грином, сыном британского магната и миллиардера сэра Филипа Грина. Они были в отношениях 18 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином

Источники сообщают, что пара рассталась спустя некоторое время после Рождества, хотя отношения у них были серьёзными. 29-летний Брэндон Грин известен в высших кругах как любитель вечеринок, ранее он встречался с моделями. О романе Эммы и Брэндона стало известно летом 2022 года, когда их заметили вместе в Италии во время совместного отпуска.
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СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином фотографии
СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином фотографии
СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином фотографии
СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином фотографии
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