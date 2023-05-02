Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус

1 мая в нью-йоркском Метрополитен музее состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. В этом году гости бала почтили память модельера Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет. Лагерфельд десятилетиями не изменял своему строгому чёрно-белому стилю, поэтому и на красной дорожке в этом году царствовал ахроматический контраст. С редкими бунтарскими вкраплениями розового, синего, жёлтого и красного. На конкурсе вульгарных шлейфов с вышитым портретом Лагерфельда и крупными надписями Karl на одежде и аксессуарах победу одержал Джаред Лето, появившийся на балу в костюме гигантской белой кошки - явный намёк на любимицу покойного Лагерфельда Шупетт, которой досталось в наследство от хозяина 200 миллионов долларов.
фото: Джаред Лето
В образе кошки также появилась певица Doja Cat - любительница маскарадов и шокирующе некомплиментарных перевоплощений.
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