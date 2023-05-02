Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус

2 мая
2023 год

Лайфстайл >>
2 мая 2023

1 мая в нью-йоркском Метрополитен музее состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. В этом году гости бала почтили память модельера Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет. Лагерфельд десятилетиями не изменял своему строгому чёрно-белому стилю, поэтому и на красной дорожке в этом году царствовал ахроматический контраст. С редкими бунтарскими вкраплениями розового, синего, жёлтого и красного. На конкурсе вульгарных шлейфов с вышитым портретом Лагерфельда и крупными надписями Karl на одежде и аксессуарах победу одержал Джаред Лето, появившийся на балу в костюме гигантской белой кошки - явный намёк на любимицу покойного Лагерфельда Шупетт, которой досталось в наследство от хозяина 200 миллионов долларов.

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Джаред Лето

В образе кошки также появилась певица Doja Cat - любительница маскарадов и шокирующе некомплиментарных перевоплощений.

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Doja Cat

Гости также отдали дань памяти многолетнему сотрудничеству Лагерфельда с модным домом Chanel - в винтажных нарядах бренда появились Марго Робби, Кристен Стюарт, Николь Кидман, Пенелопа Крус и Маргарет Куэлли.

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Кристен Стюарт

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Маргарет Куэлли

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Марго Робби

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Николь Кидман

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Пенелопа Крус

Также среди гостей бала были Эмили Блант, Эль Фаннинг, Энн Хэтэуэй, Флоренс Пью, Ирина Шейк, Сиенна Миллер, Хью Джекман, Дженнифер Лопес, Джессика Честейн, Лили Коллинз, Роберт Паттинсон и многие другие.

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Аманда Сейфред

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Тайка Вайтити

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Сьюки Уотерхауз и Роберт Паттинсон

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Сиенна Миллер

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Сальма Хайек Пино

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Рианна и A$ap Rocky

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Педро Паскаль

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Оливия Уайлд

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Майя Хоук

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Лили Джеймс

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Лили Коллинз

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Ким Кардашьян

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Кейт Мосс с дочерью Лилой Грэйс

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Джоди Комер

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Дженнифер Лопес

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Джессика Честейн

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Дженна Ортега

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Ирина Шейк

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Жанель Моне

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Гвендолин Кристи

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Флоренс Пью

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Эмили Ратаковски

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Эмили Блант

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Эль Фаннинг

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Кара Делевинь

Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус
фото: Энн Хэтэуэй
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Билли АйлишМод АпатоуЭмили БлантПирс БроснанХолли БэйлиТайка ВайтитиЭмбер ВаллеттаКерри ВашингтонДжонатан ГроффАлександра ДаддариоАриана ДеБосКара ДелевиньХью ДжекманКейтлин ДиверВиола ДэвисМишель ЙеоКим КардашьянБарри КеоганНиколь КидманВанесса КирбиГленн КлоузЛили КоллинзДжоди КомерГвендолин КристиПенелопа КрусБрэдли КуперМаргарет КуэллиКарл ЛагерфельдДжаред ЛетоДженнифер ЛопесБаз ЛурманРами МалекСиенна МиллерЖанель МонеБилл НайиРита ОраДженна ОртегаПедро ПаскальРоберт ПаттинсонОбри ПлазаФлоренс ПьюЛетишиа РайтЭмили РатаковскиРианнаКристина РиччиМарго РоббиБелла РэмсиАманда СейфредАлександр СкарсгордКоди Смит-МакфиТом СтерриджДжереми СтронгКристен СтюартСидни СуиниСтефани СюйОливия УайлдЭллисон УильямсСьюки УотерхаузЭль ФаннингВанесса Энн ХадженсСальма ХайекМайя ХоукЭнн ХэтэуэйДжессика ЧестейнПриянка ЧопраИрина ШейкДэйзи Эдгар-Джонс

фотографии >>
Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус фотографии
Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус фотографии
Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус фотографии
Ахроматическая феерия: Джаред Лето, Джессика Честейн и Пенелопа Крус фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Георгий Демуров
30 апреля ушёл из жизни актёр Георгий Демуров.
Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.

День рождения >>

Олег Андреев
Филипп Бледный
Галина Данилова
Оксана Дорохина
Михаил Жигалов
Леонид Каневский
Анвар Либабов
Анна Липко
Юлия Топольницкая
Дуэйн Джонсон
Бинг Кросби
Найджел Патрик
Войцех Пшоняк
Серж Реджани
Дэвид Суше
Эрик Эльмонино
все родившиеся 2 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?