Милош Бикович рассказал о покупке квартиры в Москве, изучении русского языка и отличительной черте россиянок

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Джоан Роулинг будет получать 20 млн долларов в год за работу над сериалом о Гарри Поттере

Сиквел «14+», «Все страхи Бо», «Юра дворник» и еще 8 фильмов мая

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«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино

Актёр считает, что деньги на полёт в космос были потрачены не зря