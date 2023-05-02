Милош Бикович рассказал о покупке квартиры в Москве, изучении русского языка и отличительной черте россиянок

«Я стараюсь не осуждать. Это не значит, что я на всё соглашаюсь. Просто мне моя религия запрещает осуждать. Мне всегда смешно, когда люди сталкивают христианское православное общество и либеральное. Что может быть более либеральным, чем идея христианского всепрощения и любовь ко всем, даже к своим врагам? Есть ли более либеральная идея в этом мире?»
О демократии
«Нет демократического устройства. Я не верю в демократию, кроме той системы, которая существовала в греческих полисах, [население] которых не превышало 4000 человек, и где у рабов не было права голоса. И это не демократия, это власть элитарной касты. Демократии вообще никогда не существовало. В том смысле, который мы сегодня вкладываем в это понятие. Каждый человек имеет право решать? Мы видим, что этого не существует. Разница [между политическими системами управления] лишь в средствах. Через СМИ, через силу, через коррупцию - разные инструменты выводят народ в одну или другую сторону».
Об эффективности кинопропаганды
«Ты смотришь американское кино, ты сопереживаешь американским персонажам, а они идут убивать каких-то злых сербов. А на стороне этих злых сербов воевали твой дядя, твои близкие и друзья. И ты смотришь, и у тебя взрыв мозга. И ты в какой-то момент просто понимаешь - ага, вот как работает пропаганда».
Про русский язык
«Я занимался с преподавателем, когда снимался у Михалкова. И после этого уже я сам начал. Мне просто нужно несколько дней, чтобы как следует переключиться, вспомнить какие-то слова. Например, сегодня утром я не смог слово «чечевица» вспомнить. Две минуты стоял и думал, ну я ведь знаю это слово. Но я забыл. И конструкция фразы на сербском строится иначе, поэтому мне нужно несколько дней для того, чтобы перестроиться на русский синтаксис. Потом, когда я приезжаю в Белград и пытаюсь рассказать что-то из российских реалий, я понимаю, что некоторых слов в сербском просто нет. Например, «польза», «корысть». «Корыстный» в русском языке означает что-то другое. Есть примеры, когда тебе кажется, что понятия вроде одни и те же, но значения разные совсем».
О недвижимости в Москве
«В прошлом году я обзавёлся недвижимостью в Москве, но я ещё не сделал ремонт. В Сербии, когда покупаешь недвижимость, получаешь квартиру, а когда покупаешь в России - получаешь серую коробку, которую надо ещё год достраивать».
О девушках
«Для меня важно, чтобы она была интересным человеком, а это может означать многое. Но главное, чтобы у неё было чувство юмора и она умела играть. Чтобы с ней было легко. Вот это для меня самое важное. Русские женщины более прямолинейны в отличие от сербских. Всплески чувств менее сдержанны».
обсуждение >>