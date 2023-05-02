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Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка

2 мая
2023 год

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2 мая 2023
62-летний Стэнли Туччи, известный по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada» и «Милые кости», в одном из свежих интервью рассказал о тяжёлой борьбе с раком языка.

Актёр узнал о своём диагнозе после того, как его первая жена скончалась от рака молочной железы в 2009 году. «Мы с женой объездили весь мир, пытаясь вылечить её. Поэтому когда я узнал о своём диагнозе, я был совершенно шокирован».

Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка

К счастью, рак не успел перекинуться на другие органы, однако лечение было суровым. «Я сбросил 16 килограмм, не мог есть. У меня была трубка для питания полгода, и вся еда на вкус была как сами знаете что, и пахла соответственно. Прошли месяцы, и месяцы, и месяцы, прежде чем я смог заново есть самостоятельно и чувствовать вкус еды».

Проходить через это мучительное исцеление актёру помогали жена Фелисити Блант и её сестра Эмили Блант: «Меня мучил страх. Им буквально пришлось тащить меня волоком и подгонять пинками и криками, но если бы я не пошёл на лечение, меня бы тут не было».

Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка
фото: Стэнли с женой Фелисити

Свой диагноз Туччи узнал в 2017 году. Актёр провёл два года, испытывая невероятные боли в челюсти, прежде чем ему поставили точный диагноз. К моменту, когда у актёра обнаружили 3-сантиметровую опухоль в основании языка, она была неоперабельна. «Они не могли её удалить, потому что она была слишком большая. Это чудо, что она не дала метастазы. Ведь она так долго у меня была».

Туччи перенёс 35-дневную лучевую терапию и 7 сессий химиотерапии, после чего актёр утратил способность различать вкусы и запахи и есть самостоятельно. В 2018 году, через несколько месяцев после лечения актёр начал приходить в себя, болезнь перешла в стадию ремиссии и возможность рецидива, по словам Туччи, теперь маловероятна.
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Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка фотографии
Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка фотографии
Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка фотографии
Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка фотографии
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