Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством

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Они были в отношениях полтора года

СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином

19 мая

«Коллектив, где каждый может творить»: Анджелина Джоли запускает модный дом

Одежду будут создавать из винтажных материалов по дизайну клиентов