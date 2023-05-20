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Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством

20 мая
2023 год

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20 мая 2023
Максим Матвеев стал героем шоу Иды Галич «Есть вопросики», в котором ответил на вопросы прохожих о кризисе среднего возраста, выгорании, женщинах и многом другом, использовав слово «нюанс» не менее десятка раз.

Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством

Готовясь к роли в сериале «Триггер», Максим посетил психотерапевта, с помощью которого понял, почему стал актёром. «Странно было бы, если бы я не попробовал [психотерапию], сам играя роль психолога. Ну и потом, когда выпадает шанс что-то подчистить у себя в голове - грех им не воспользоваться. Я был на консультации у психолога. Он мне сказал: «Ну говори первое, что на ум придёт». Я начал рассказывать о детстве, о каких-то моментах, которые я помню. И он мне сказал: «А, ну понятно, почему ты актёр». Мама ходила в кино, и мне хотелось оказаться на экране перед ней. Вот так вот. Он сказал: «Это счастливый случай, что ты сумел трансформировать это в профессию. Все эти нюансы твоего взросления ты реализовал в актёрском ремесле». Потому что если этого не происходит, может начаться много всякой ерунды - от психосоматики до поведенческих каких-то моментов».

Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством

Несмотря на востребованность в профессии Максим от случая к случаю переживает моменты творческого затишья. И если раньше актёр нервничал по поводу отсутствия работы, то сейчас научился не паниковать и перенаправлять своё внимание на решение собственных дел и задач.

«Сейчас такое время, которое говорит об интересной вещи всем нам. На мой взгляд, конкуренции как таковой нет. Сейчас сам человек создает для себя те или иные возможности. Если эти возможности у тебя не появляются, чувак, иди к зеркалу и задай вопрос тому, кто оттуда на тебя смотрит, почему это так. Не виноват в этом кто-то ещё, кто якобы успешнее тебя. Огромная поляна для самореализации.
Сейчас я отдыхаю, у меня нет работы до осени. Отчасти это мой выбор, отчасти так складываются обстоятельства, и я учусь не паниковать и не хвататься за голову. Не нужно. У меня есть ряд личных задач, на которые я просто переключаюсь и начинаю выполнять их. Работа придёт. В нынешнее время очень важно научиться ждать. Спокойно ждать и, скажем так, «мантрировать» момент приближения того, что нужно».

Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством

С некоторых пор актёру ещё проще переключаться на другое дело, потому что у него появилось серьёзное хобби - резьба по дереву. «На ютюбе иногда могу застрять на блогах о реставрации, или на блогах о том, как использовать фрезер. Когда началась изоляция, у меня появились новые увлечения. Я до сих пор не вылезаю из всяких каналов, которые рассказывают о работе с деревом. У меня уже есть ряд сделанных мною игрушек. У меня есть набор инструментов для резьбы по дереву, я беру иногда на съёмки бруски из липы и выполняю «заказы» детей. В то же время я свою детскую мечту реализую. Дед для меня много сделал из дерева, тогда же рынок детских игрушек не был так перенасыщен. Ну и мне приятно делиться с ними своей радостью».

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№ 1
Дмитрий А. Мишин   20.05.2023 - 15:17
Хорошее занятие, которое может приносить не только удовольствие, но и деньги. Лучше, чем во всякой ерунде сниматься. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством фотографии
Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством фотографии
Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством фотографии
Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством фотографии
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