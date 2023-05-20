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«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет

20 мая
2023 год

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20 мая 2023

Максим Матвеев всё ближе подбирается к образу рок-звезды средних лет. К экспериментам с цветом волос и разноцветным очкам прибавилась борода, массивные серьги и татуировка. В эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» Максим рассказал, что означает его первая татуировка, а также ответил на вопрос о том, какие женщины ему нравятся.

«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет

О женщинах

«Мне нравятся женщины, которые нравятся сами себе. Это очень чувствуется, когда человек в гармонии с самим собой. Так или иначе ты прорабатываешь какие-то свои нюансы и выстраиваешь общение с собой должным образом. Это очень важная штука. Любить самого себя, как мне кажется, значит принимать свои недостатки во внешности и характере».

«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет

О романтичных поступках

«Ходить на курсы по осознанным родам - это романтично для мужчины? Для меня это обязательство, которое непременно должен выполнить мужчина (в моем представлении). Это может восприниматься как некая романтика. Есть замечательная книга «Пять языков любви», достаточно известная. Для кого-то букет цветов - романтично, а кто-то это не воспримет».

«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет


О кризисе 40 лет

«Мне любопытно, а как он проявляется, этот кризис? Я не так дано сделал себе татуировку. Давно хотел. Приехал в Москву к своей знакомой, показал. Она говорит: «А как ты сниматься будешь?» «Да сейчас уже столько возможностей, как это скрыть. Вот у меня сейчас период такой», - говорю. Она говорит: «Так это кризис среднего возраста». А я об этом не подумал как раз.

«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет

Но я получил такое удовольствие от того, что я это сделал. Любопытно себя украсить смыслами, которые мне близки. Это не просто декоративная история. Это мандала, которая основана на моём дне рождении. Скажем так, оберег, связанный с сакральной геометрией. Мама когда увидела, спросила: «Это что такое?» Я стушевался, а про себя думаю: «Блин, тебе 40 лет, а ты всё маму стесняешься». Ну нормально, через неделю она сказала: «Найди мне мастера, я себе тоже сделаю». Она посмотрела на меня и тоже решила реализовать свои желания. Я люблю экспериментировать со своей внешностью сообразно своей профессии. Связано ли это с кризисом - Бог его знает».
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«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет фотографии
«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет фотографии
«Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет фотографии
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