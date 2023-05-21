Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман

В рамках 76-го Международного кинофестиваля в Каннах на Лазурном берегу ежедневно проходят премьеры фильмов видных кинематографистов. 19 мая на премьере новой драмы Джонатана Глейзера «Зона интересов»
побывали Натали Портман
, Кейт Бланшетт
и Карла Бруни
.
фото: Натали Портман на премьере фильма "Зона интересов"
фото: Кейт Бланшетт на премьере фильма "Зона интересов"
фото: Карла Бруни на премьере фильма "Зона интересов"
фото: Создатели фильма "Зона интересов": Ева Пушчинска, Кристиан Фридель, Джонатан Глейзер, Сандра Хюллер и Джеймс Уилсон
А 20 мая в Большом театре Люмьер состоялась премьера нового фильма 80-летнего Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
с Леонардо ДиКаприо
и Робертом Де Ниро
в главных ролях. Премьеру посетили Кирстен Данст
, Сальма Хайек
, Изабель Юппер
, Тоби Магуайр
, Ирина Шейк
и многие другие.
фото: Леонардо ДиКаприо, Лили Гладстоун, Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Изабель Юппер на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Сальма Хайек Пино на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Кейт Бланшетт с сыном на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Ирина Шейк на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
фото: Лукас Хаас и Тоби Магуайр на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"
Поздним вечером того же дня свою картину «Май, декабрь»
зрителям представил Тодд Хэйнс
и исполнители главных ролей Натали Портман
, Джулианна Мур
, Кори Майкл Смит
и Чарльз Мелтон
. Среди гостей премьеры мелькнул Уилл Феррелл
.
фото: Кори Майкл Смит, Джулианна Мур, Тодд Хэйнс, Натали Портман и Чарльз Мелтон на премьере фильма "Май, декабрь" фото: Уилл Феррелл на премьере фильма "Май, декабрь"
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