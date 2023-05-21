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Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман

21 мая
2023 год

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21 мая 2023
В рамках 76-го Международного кинофестиваля в Каннах на Лазурном берегу ежедневно проходят премьеры фильмов видных кинематографистов. 19 мая на премьере новой драмы Джонатана Глейзера «Зона интересов» побывали Натали Портман, Кейт Бланшетт и Карла Бруни.

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Натали Портман на премьере фильма "Зона интересов"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Кейт Бланшетт на премьере фильма "Зона интересов"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Карла Бруни на премьере фильма "Зона интересов"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Создатели фильма "Зона интересов": Ева Пушчинска, Кристиан Фридель, Джонатан Глейзер, Сандра Хюллер и Джеймс Уилсон

А 20 мая в Большом театре Люмьер состоялась премьера нового фильма 80-летнего Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Премьеру посетили Кирстен Данст, Сальма Хайек, Изабель Юппер, Тоби Магуайр, Ирина Шейк и многие другие.

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Леонардо ДиКаприо, Лили Гладстоун, Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Изабель Юппер на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Сальма Хайек Пино на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Кейт Бланшетт с сыном на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Ирина Шейк на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Лукас Хаас и Тоби Магуайр на премьере фильма "Убийцы цветочной луны"

Поздним вечером того же дня свою картину «Май, декабрь» зрителям представил Тодд Хэйнс и исполнители главных ролей Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит и Чарльз Мелтон. Среди гостей премьеры мелькнул Уилл Феррелл.

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Кори Майкл Смит, Джулианна Мур, Тодд Хэйнс, Натали Портман и Чарльз Мелтон на премьере фильма "Май, декабрь"

Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман
фото: Уилл Феррелл на премьере фильма "Май, декабрь"
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фильмы
Зона интересовМай, декабрьУбийцы цветочной луны

фотографии >>
Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман фотографии
Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман фотографии
Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман фотографии
Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман фотографии
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