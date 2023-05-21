Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман

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20 мая «Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет А также о курсах по осознанным родам

20 мая Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать

19 мая СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Брэндоном Грином Они были в отношениях полтора года