«Резкий контраст»: Тимоти Шаламе объяснил, в чём разница между жизнью во Франции и в США

27-летний Тимоти Шаламе
наконец-то созрел для сотрудничества с элитными брендами и стал лицом рекламной кампании парфюма Bleu De Chanel. В связи с этим знаменательным событием актёр дал промо-интервью (опубликованное в журнале L’Officiel Baltic
), в котором рассказал о принципиальной разнице между французским и американским стилями жизни.
Родной город актёра - Нью-Йорк, но каждый год Тимоти проводил летние каникулы во французской деревушке Шамбон-сюр-Линьон, где живут его дед с бабушкой по отцовской линии. Предпочитая в детстве динамику Нью-Йорка, с годами Шаламе стал больше понимать французскую размеренность и внимательность к неспешному досугу.
«Я чувствовал резкий контраст между духом самоутверждения, присущим США, и тем, как протекает жизнь во Франции, где чувствуется огромное уважение к времени, традиции и беседе. Это такие вещи, к которым я, пока рос, не имел особого уважения - меня тогда тянуло к более стереотипным американским привычкам. Но по мере взросления я всё больше подключался к французской частичке себя.
Во время пандемии я как-то прогуливался по Парижу и увидел на столике в одном из кафе квитанцию, которая, очевидно, лежала там не менее трёх часов, пока четверо [заплативших по счёту] посетителей всё ещё были увлечены дискуссией. В Лос-Анджелесе люди тратят на ужин в кафе не более 45 минут. Америка опережает время и задаёт тенденции во многих отношениях, но в то же время во Франции есть мода, самовыражение и идентичность, которые прекрасно сочетаются с очень традиционным пассивным французским стилем жизни. Со временем я принял и полюбил это противоречие двух культур»
.
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