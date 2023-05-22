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«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России

22 мая
2023 год

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22 мая 2023
В интервью Вячеславу Манучарову актриса Татьяна Васильева раздала яркие бескомпромиссные характеристики Алле Пугачёвой, Максиму Галкину (признан иноагентом) и Ксении Собчак. Сама Васильева занимает твёрдую патриотическую позицию и с трудом понимает коллег, покинувших Россию. По мнению актрисы, «таким» надо отказывать в возможности возвращения в страну, потому что «такие здесь не нужны».

«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России
фото: Татьяна Васильева

О Максиме Галкине

«Мы записывали программу как раз на мой день рождения, такая программа хорошая получилась. Было хорошо. И я смотрю, Галкин всё выбегает и возвращается, выбегает и возвращается. А он вёл эту программу. И он мне говорит: «Хочешь выпить?» Я говорю: «Да нет, у меня вообще своё есть». Ну так как-то шутили. И он всё бегал туда-сюда. Я думаю, что такое? Никогда он так себя не вёл. Не пыталась это как-то объяснить. А оказалось, что он на следующее утро эмигрировал. Уехал. Последний эфир был про мой день рождения. Ведущий великолепный. Я не знаю, какой он человек, только знаю, что он сволочь. Ну уехал, и сиди там, работай, зарабатывай, живи и радуйся. Но зачем обливать нас грязью? Это сволочизм. Значит, он давно так думал. Давно это в себе носил. И давно хотел уехать, может быть. Может он хотел дозаработать, сколько надо. Он пользовался страной. Зачем так говорить про нас? И ещё так по-плебейски, такое дурновкусие».

«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России
фото: Алла Пугачёва и Максим Галкин

Об Алле Пугачёвой

«Мне кажется, она очень глупым человеком оказалась. Собственно, я никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, второй такой нет и не будет. Она великая, я редко говорю это слово. Она актриса. Но она глупая. Чего она туда попёрлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным? Это абсурд. Кто поверит, что Галкин полноценный муж? Я извиняюсь, конечно. У неё странные мужья. Я не очень понимаю её выбор. Раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами.
Это их жизнь, их право. Но так печально закончить… Её мне жаль. Она похоронила талант. Всё похоронила, себя. Она бы могла ещё и петь, мне кажется».

«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России
фото: Ксения Собчак

О Ксении Собчак

«Она вообще кто? Ведьма. В ней нет человеческого, она безжалостная, не любит никого, ни страну, ни людей. Любит себя. Она провокатор. Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Кто не знает её возможностей? Она дьявол в обличии милой девушки. Красивой, умной, доброжелательной. Но она дьявол… Не знаю, за счёт чего она здесь держится. Берёт интервью и закладывает, в основном людей, которые к ней приходят. Я не думаю, что народ её любит. Я этого не слышала никогда. Её никто не любит. Но она есть. Но потом уедет. Сейчас её работа подрывная такая - из под какой-то коряги всё время вылезает. И всё равно живучая, змея. Я прошу прощения».

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обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   22.05.2023 - 19:16
Конечно, Васильева, очень талантливая, но видимо, как она сказала про Пугачеву, очень глупая(( Если к такому возрасту не научилась копать в глубь, а все по верхам судит читать далее>>
№ 1
nord   22.05.2023 - 19:12
Васильева всё правильно сказала. Добавить нечего. Особенно точно про Пугачёву. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России фотографии
«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России фотографии
«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России фотографии
«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России фотографии
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