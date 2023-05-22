«Для меня это невозможно»: Татьяна Васильева о нежелании получить израильское гражданство

У актрисы Татьяны Васильевой еврейские корни, что даёт ей право получение израильского гражданства. Однако актриса так и не воспользовалась этим правом. В интервьюВячеславу Манучарову Васильева объяснила, почему никогда не хотела уехать из России.
«Для меня это невозможно. Три дня не в Москве - для меня испытание. Я должна себя чем-то занять, я должна отвлекаться. Я люблю образ жизни, который я здесь веду. Я настолько много здесь имею. О загранице речи даже не идёт. Смыла там жить нет, я там никому не нужна, в том числе и в Израиле. Нет. Меня многие спрашивают: Чего ты? Сделай [паспорт], пусть будет. Но я не хочу. А зачем? Что мне даст этот паспорт? Я там жить не собираюсь. Я не люблю там жить. Я там часто бывала на гастролях. Меня это не привлекает вообще. Никакая страна. Посмотреть - да. Но недолго. И домой.
Был такой режиссёр Евгений Арье из театра Маяковского, и он мне предложил поехать в Израиль и создать там театр. И мне даже выдали бумагу - приглашение или что-то такое. И я в последний момент отказалась. А они, группа актёров из театра Маяковского, поехали и создали там театр Гешер. Известный театр прекрасный. Это было в 80-х».
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