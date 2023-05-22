«Я умирал, меня всё переставало интересовать»: Илья Любимов о размолвках с Екатериной Вилковой

Светлана Бондарчук побывала в гостях у Ильи Любимова и Екатерины Вилковой и порасспрашивала их о пути к Богу, воздержании и причинах редких конфликтов. Любимов и Вилкова неоднократно рассказывали в интервью, как приняли решение воздерживаться от близости до брака. Идея принадлежала Илье, но причина была вовсе не в его религиозности, а в том, что он хотел отступить от заезженного сценария, который в прошлом ни к чему не приводил.
«Я к тому моменту совершенно разучился вести себя с женщинами, я долго был один, это было связано с периодом воцерковления, крещения. Но проблема была не в этом, а в том, что до Кати было наломано много дров и я чётко осознал, что прежними методами только всё порчу. И стал чересчур осторожен в тот момент. Я понял, что все отношения, которые я имел до этого, я не смог ни к чему привести и не получил желаемого результата. И радости никому не доставил, и сам её не испытал. Не удалось построить семью, ничего. Я понял, что я не владею теми ниточками, которые смогут привести меня в счастливый брак. А браком я бредил. Я хотел детей, семью, я остро испытывал потребность именно в Кате. Мне нужен был человек этот, я его искал.
Одним словом, я не знал как подступиться. Я в тот момент понял, что настолько хочу быть с ней, что я решил попробовать всё. И я предложил ей не иметь близких отношений до брака. А она на удивление согласилась. Я пришёл в храм и спросил у отца Димитрия Рощина: «Что делать? Я влюбился, хочу жениться». На что отец Димитрий применил не им придуманную древнюю формулу: «Походите годик за ручку». Он сделал замечательное дело. Мы в этот год заложили такой фундамент отношений, который держит нас до сих пор».
За 12 лет жизни в браке Илья и Екатерина практически не ссорились. Три с половиной конфликта, о которых смог вспомнить Илья, происходили, по его же собственному признанию, исключительно из-за его половой ненасытности.
«Я не совру, если скажу, что мы не ссоримся. Два-три момента, которые можно назвать конфликтом. Причем инициатором всегда выступал я. Потому что мне всегда было мало Кати. Во всех смыслах, и в физическом в том числе. И каждый раз я предъявлял к ней территориальные претензии и телесно-имущественные тоже. Да просто мне было мало секса с Катей всегда. Нет, у нас всё с этим в порядке. Просто она у меня такая невероятная, красивая, что вот в те моменты мне просто необходимо было, чтобы она была рядом и быстро дала мне всё, что я хочу. Я её раздражал, и мы не общались несколько часов. Расходились максимум по разным комнатам. Но последствия были такие ужасные, меня это так выматывало, как будто открывалось какое-то окно, через которое из меня выдувалась вся энергия.
Самое интересное, что конфликты - питательная среда для меня. Я питаюсь энергией конфликта и противоречия. Но с Катей всё наоборот. Когда у меня происходили три раза эти конфликты - я просто умирал, моя природа по атому куда-то уходит. Меня всё перестаёт интересовать. Я в этом смысле очень зависим от Кати».
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