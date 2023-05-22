«Я умирал, меня всё переставало интересовать»: Илья Любимов о размолвках с Екатериной Вилковой

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Лайфстайл Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман Премьеры фильмов Джонатана Глейзера, Мартина Скорсезе и Тодда Хэйнса

Рецензии на фильмы «Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком

Лайфстайл Канны-2023: Мерьем Узерли, Фиби Уоллер-Бридж и Харрисон Форд Премьеры фильмов Хирокадзу Корээды и Джеймса Мэнголда

Главная тема Весь мир — театр. Или балет: 10 сериалов про творческое закулисье Захватывающие истории про невидимую сторону, а иногда и темную сторону искусства

Лайфстайл Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать