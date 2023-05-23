Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá, в котором можно найти отсылки к ранним работам режиссёра. Так, например, в сериале «Школа» череда событий – трагических и лирических, жестоких и романтических – началась с прихода в класс новенького Ильи. В фильме «Все умрут, а я останусь» три подруги-девятиклассницы живут в ожидании школьной дискотеки, которая навсегда изменит их жизнь. В клипе «Мой космос» действие тоже происходит на школьной дискотеке. Под композицию певицы То-Мá подростки танцуют и ведут оживлённые разговоры, а взрослые за отдельным столом следят за порядком. Всё меняется, когда в актовый зал заходит выпускник (Янис Трошин) с оружием.
«Я вдохновлялась подростковыми историями первой любви, услышанными от друзей. Или увиденными в кино. История парня, который влюбился в учительницу – это уже классический сюжет. Но что ему делать с этой любовью и со своими эмоциями, он в современном мире не может понять. Кругом тысячи информационных потоков, и у каждого свои дела. И его эмоциональный выход в насильственном завоевании. Больше ничего он придумать не смог», – поделилась Валерия Гай Германика.
В клипе «Мой космос» режиссёр продолжает транслировать важные социальные темы, однако делает это уже не в буйной манере псевдодокументальной съёмки, ставшей одной из её фишек, а старается спокойно сохранять дистанцию со своими героями. Зрители здесь становятся молчаливыми наблюдателями.
«Насилием нельзя достичь своей цели, оно порождает лишь новое насилие – моя первая мысль, когда я впервые увидела сценарий нашего клипа. Песня «Мой космос» очень романтичная, но в то же время в ней есть элемент драмы. Она о той любви, на которую способно лишь пылкое юное сердце, когда всё, как в последний раз, когда слово «нет» равносильно крушению мира. Ещё на самом старте работы над ней, нашей командой было принято единогласное решение, что визуализировать такие чувства сможет только Валерия Гай Германика. Съёмки прошли на одном дыхании, впервые я видела, чтобы каждый участник съёмочного процесса проживал историю героев, как свою собственную. Я надеюсь, что эта работа станет своего рода «прививкой» от безрассудных поступков, даже если они совершаются во имя любви», – рассказала о новой работе То-Мá.
обсуждение >>