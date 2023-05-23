Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá

23 мая
2023 год

Лайфстайл >>
23 мая 2023

Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá, в котором можно найти отсылки к ранним работам режиссёра. Так, например, в сериале «Школа» череда событий – трагических и лирических, жестоких и романтических – началась с прихода в класс новенького Ильи. В фильме «Все умрут, а я останусь» три подруги-девятиклассницы живут в ожидании школьной дискотеки, которая навсегда изменит их жизнь. В клипе «Мой космос» действие тоже происходит на школьной дискотеке. Под композицию певицы То-Мá подростки танцуют и ведут оживлённые разговоры, а взрослые за отдельным столом следят за порядком. Всё меняется, когда в актовый зал заходит выпускник (Янис Трошин) с оружием.

Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá

«Я вдохновлялась подростковыми историями первой любви, услышанными от друзей. Или увиденными в кино. История парня, который влюбился в учительницу – это уже классический сюжет. Но что ему делать с этой любовью и со своими эмоциями, он в современном мире не может понять. Кругом тысячи информационных потоков, и у каждого свои дела. И его эмоциональный выход в насильственном завоевании. Больше ничего он придумать не смог», – поделилась Валерия Гай Германика.

В клипе «Мой космос» режиссёр продолжает транслировать важные социальные темы, однако делает это уже не в буйной манере псевдодокументальной съёмки, ставшей одной из её фишек, а старается спокойно сохранять дистанцию со своими героями. Зрители здесь становятся молчаливыми наблюдателями.

Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá

«Насилием нельзя достичь своей цели, оно порождает лишь новое насилие – моя первая мысль, когда я впервые увидела сценарий нашего клипа. Песня «Мой космос» очень романтичная, но в то же время в ней есть элемент драмы. Она о той любви, на которую способно лишь пылкое юное сердце, когда всё, как в последний раз, когда слово «нет» равносильно крушению мира. Ещё на самом старте работы над ней, нашей командой было принято единогласное решение, что визуализировать такие чувства сможет только Валерия Гай Германика. Съёмки прошли на одном дыхании, впервые я видела, чтобы каждый участник съёмочного процесса проживал историю героев, как свою собственную. Я надеюсь, что эта работа станет своего рода «прививкой» от безрассудных поступков, даже если они совершаются во имя любви», – рассказала о новой работе То-Мá.

Певица То-Мá, долгое время скрывавшая свою личность, тоже имеет отношение к кино. Совсем недавно на большой экран вышел фильм «Волшебники», где она сыграла одну из главных ролей. Клипы певицы всегда отличались креативным подходом и кинематографическими отсылками. Так, например, видео «Клетка» со Светланой Бондарчук в главной роли вполне можно назвать российской версией одноимённого фильма с Дженнифер Лопес, композиция «Выживут только любовники» вдохновлена картиной Джима Джармуша, клип «Пей меня» отсылает к чувственным лентам классиков итальянского кинематографа, а в «Бессоннице» сочетается провокационность Гаспара Ноэ и Николаса Виндинг Рефна.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   23.05.2023 - 16:27
Апхапхахпахп, боже мой, чем занимается Германика в наше время... То шоу свое вообще как у всех запускает, то вот такое чудо, это просто ужас какой-то читать далее>>
№ 1
Pumpkin   23.05.2023 - 16:11
совсем конечно непонятно, что это за певица такая, но в целом если это продюсирование Германики, то может даже получиться симпатично читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
музыкаМузыканты
персоны
Светлана БондарчукВалерия Гай ГерманикаДжим ДжармушДженнифер ЛопесГаспар НоэНиколас Виндинг РефнТамара Саксина
фильмы
ВолшебникиВсе умрут, а я останусьШкола

фотографии >>
Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá фотографии
Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá фотографии
Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá фотографии
Валерия Гай Германика сняла клип на песню «Мой космос» певицы То-Мá фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Александр Зайцев
22 мая ушёл из жизни актёр Александр Зайцев.
Сергей Чернов
21 мая ушёл из жизни актёр Сергей Чернов.
Рэй Стивенсон
21 мая ушел из жизни актёр Рэй Стивенсон.
Мария Стерникова
20 мая ушла из жизни актриса Мария Стерникова.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Найджел Девенпорт
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Джон Пэйн
Лоран Стокер
Дуглас Фербенкс
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
Беглец
боевик, триллер
США, 2023
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?