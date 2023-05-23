Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»

Онлайн-кинотеатр KION запускает шоу «Клиника счастья. Реалити»
, которое станет частью франшизы популярного сериала с Дарьей Мороз
. В основу проекта легла главная идея остроумного драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками шоу станут реальные семейные пары, у которых есть запрос на лучшие перемены в жизни, личных и интимных отношениях. Участникам поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей шоу Авророй
они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию».
KION объявляет о начале кастинга в шоу – участвовать в проекте могут семейные пары, которые прожили вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трёх плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья. Оставить заявку на участие можно на сайте
.
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