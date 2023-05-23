Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»

23 мая
2023 год

Лайфстайл >>
23 мая 2023
Онлайн-кинотеатр KION запускает шоу «Клиника счастья. Реалити», которое станет частью франшизы популярного сериала с Дарьей Мороз. В основу проекта легла главная идея остроумного драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками шоу станут реальные семейные пары, у которых есть запрос на лучшие перемены в жизни, личных и интимных отношениях. Участникам поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей шоу Авророй они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию».

Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»

KION объявляет о начале кастинга в шоу – участвовать в проекте могут семейные пары, которые прожили вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трёх плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья. Оставить заявку на участие можно на сайте.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   23.05.2023 - 16:24
Боже мой, мне кажется, что с такими запросами надо спокойно идти к психологу, а не на реалити-шоу в не самый популярный онлайн-кинотеатр читать далее>>
№ 1
Pumpkin   23.05.2023 - 16:12
я думала, что такие шоу уже давно потеряли свою актуальность. ну как бы камон - кому интересно смотреть такое по телевизору. прошла эпоха... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
любовьтелешоу
персоны
АврораДарья Мороз
фильмы
Клиника счастья. Реалити

фотографии >>
Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора станет ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Зайцев
22 мая ушёл из жизни актёр Александр Зайцев.
Сергей Чернов
21 мая ушёл из жизни актёр Сергей Чернов.
Рэй Стивенсон
21 мая ушел из жизни актёр Рэй Стивенсон.
Мария Стерникова
20 мая ушла из жизни актриса Мария Стерникова.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Найджел Девенпорт
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Джон Пэйн
Лоран Стокер
Дуглас Фербенкс
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
Беглец
боевик, триллер
США, 2023
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram