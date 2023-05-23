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«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина

23 мая
2023 год

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23 мая 2023
В воскресенье в московском парке «Динамо» деятели культуры, спортсмены и другие знаменитости высадили 130 деревьев в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Кроме саженцев черешни, участники мероприятия посадили также кусты сирени. Каждый мог оставить табличку со своей фамилией и датой. В мероприятии по озеленению парка приняли участие Илья Авербух и Елизавета Арзамасова, Марина Зудина и Мария Табакова, Алла Михеева, Леонид Ярмольник, Дарья Повереннова, Александр Цыпкин, Юлия Бордовских, Валерий Сюткин и многие другие.

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Марина Зудина и Мария Табакова

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Алла Михеева

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Леонид Ярмольник

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Дарья Повереннова

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Александр Цыпкин

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Юлия Бордовских

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Валерий Сюткин с дочерью

«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина
фото: Игорь Миркурбанов с семьей
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