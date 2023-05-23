«Черешневый лес»: Леонид Ярмольник, Лиза Арзамасова и Марина Зудина

В воскресенье в московском парке «Динамо» деятели культуры, спортсмены и другие знаменитости высадили 130 деревьев в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Кроме саженцев черешни, участники мероприятия посадили также кусты сирени. Каждый мог оставить табличку со своей фамилией и датой. В мероприятии по озеленению парка приняли участие Илья Авербух
и Елизавета Арзамасова
, Марина Зудина
и Мария Табакова
, Алла Михеева
, Леонид Ярмольник
, Дарья Повереннова
, Александр Цыпкин
, Юлия Бордовских
, Валерий Сюткин
и многие другие.
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова
фото: Марина Зудина и Мария Табакова
фото: Алла Михеева
фото: Леонид Ярмольник
фото: Дарья Повереннова
фото: Александр Цыпкин
фото: Юлия Бордовских
фото: Валерий Сюткин с дочерью фото: Игорь Миркурбанов с семьей
обсуждение >>