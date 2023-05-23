Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова

22 мая в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма «Временные ограничения»
о том, каким трудом даётся звёздам балета Большого театра
возвращение на сцену после тяжёлой травмы – повреждения ахиллова сухожилия. Главные роли исполнили Мария Александрова
и Владислав Лантратов
– знаменитая балетная пара Большого театра. Среди гостей премьеры были Катерина Шпица
, Ксения Алфёрова
, Анастасия Винокур
, Екатерина Шипулина
и другие.
фото: Катерина Шпица
фото: Мария Александрова и Владислав Лантратов
фото: Ксения Алфёрова
фото: Дмитрий Грачёв
фото: Анастасия Винокур
фото: Мария Александрова, Екатерина Шипулина и Владислав Лантратов
В фойе кинотеатра также работает выставка фотографа Чарльза Томпсона, посвященная Александровой и Лантратову.
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