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Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова

23 мая
2023 год

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23 мая 2023
22 мая в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма «Временные ограничения» о том, каким трудом даётся звёздам балета Большого театра возвращение на сцену после тяжёлой травмы – повреждения ахиллова сухожилия. Главные роли исполнили Мария Александрова и Владислав Лантратов – знаменитая балетная пара Большого театра. Среди гостей премьеры были Катерина Шпица, Ксения Алфёрова, Анастасия Винокур, Екатерина Шипулина и другие.

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Катерина Шпица

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Мария Александрова и Владислав Лантратов

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Ксения Алфёрова

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Дмитрий Грачёв

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Анастасия Винокур

Вернись, если сможешь: Катерина Шпица, Ксения Алфёрова и Мария Александрова
фото: Мария Александрова, Екатерина Шипулина и Владислав Лантратов

В фойе кинотеатра также работает выставка фотографа Чарльза Томпсона, посвященная Александровой и Лантратову.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   23.05.2023 - 23:18
Много лет назад видел документальный фильм про актеров балета, тяжелейшая работа, иногда не понятно зачем идти на такие мучения. Уверен, это кино не хуже, однако смотреть не стану. читать далее>>
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